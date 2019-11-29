«Мы - жертвы показателей!» - по делу о крышевании наркоторговки сотрудниками РОВД Житикары допросили подсудимых

Сотрудников РОВД Житикары Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржан КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА, которые обвиняются в «крышевании» наркоторговки Светланы ШАМАРДАК, допросили в суде № 2 Костаная 28 ноября.

Полицейским предъявлено еще одно обвинение - в том, что они, зная, кто покупает наркотики у Шамардак, задерживали только тех, кто отказывался им платить.

Светлана Шамардак была осуждена в апреле 2019 года на 10 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подсудимые подали ходатайство о том, что будут давать показания только в ее присутствии, поэтому она была этапирована в зал суда.

Во время показаний все трое заявили, что вину не признают, со Светланой Шамарадак общались только по работе, а о том, что она сбывает наркотики, не знали.

Первым давал показания Берик Ерсултанов, который сообщил, что работал оперуполномоченным в криминальном отделе внутренних дел РОВД Житикары и "никаких разработок по борьбе с наркобизнесом и выявлению наркоманов не вел"

- Максимум, по устному распоряжению начальства помогал найти понятых, помогал делать видеосъемку, - пояснил он. Никаким крышеванием не занимался и вину в этом не признаю.

Согласно обвинительному заключению, Ерсултанов регулярно общался с так называемыми подучетниками - имеющими неоднократные судимости жителями Житикары, которых сам толкал на преступления. В частности, в уголовном деле имеются сведения о том, как имеющий 7 судимостей наркозависимый Анатолий Шакиров украл ноутбук и сразу позвонил Ерсултанову. Тот якобы заставил его сдать краденное в магазин, чтобы перепродать, а за это попросил деньги.

- Вы - полицейский, он - преступник. Почему Шакиров вообще вам звонил? - спросил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Он попал с ноутбуком на видеокамеры, понял, что его узнают, поэтому звонил мне, чтобы сразу вернуть ноутбук потерпевшим и примириться с ними, чтобы не разбираться в суде, - пояснил Ерсултанов. - Со всем подучетниками мы так или иначе общаемся.

В обвинительном заключении перечислены фамилии еще ряда наркозависимых и судимых лиц, которые совершали мелкие кражаи и другие проступки, а Ерсултанов помогал им мириться с потерпевшими. За это получал от наркозависимых деньги. Полицейский все это отрицал.

- Знали ли вы, что Шамарадк реализует наркотики? - спросил прокурор.

- Что употребляет - знал, что продает - нет, - ответил Ерсултанов.

Нурлан Даньяров, который специализировался на раскрытии преступлений, связанных с наркобизнесом, пояснил, что тоже не знал о сбыте наркотиков Светланой Шамардак.

- Мне не было известно, что Шамардак и ее окружение сбывают наркотики, - заявил он. - Проходила информация, что у нее собираются наркоманы и совместно употребляют наркотики. С Шамардак я созванивался по работе, чтобы получать от нее информацию по раскрытию других преступлений. Когда происходили кражи, сразу отрабатывали наркоманов - я звонил Шамардак, спрашивал, знает она не знает. За предоставленную информацию я платил ей деньги из своего кармана: 1000-2000 тенге, иногда 5000 тенге. Она помогала в раскрытии разных преступлений, в том числе и связанных с наркоманами.

- Ваш начальник, который был опрошен в суде, заявил, что вся Житикара знала о сбыте наркотиков Шамардак, - отметил гособвинитель. - И что попасть к ней домой было не так-то просто. А вы довольно часто бывали у нее в квартире. Как вы это объясните?

- Я проводил с ней профилактические беседы. Я, наоборот, хотел, чтобы в городе не было наркотиков, - ответил Даньяров.

Бауыржан Колтаев сообщил суду, что изначально против него вообще не было никаких показаний, а арестовали его только спустя 2 месяца после того, как «закрыли» Ерсултанова и Даньярова.

- Ко мне приходил следователь антикоррупционной службы Кузбаев, просил дать показания против Ерсултанова и Даньярова, чтобы я сказал то, что ему было нужно, а еще то, что они давали мне деньги, - пояснил Колтаев.- Я отказался, потому что это неправда. Он мне говорил, что тогда «закроет» меня за бездействие. Два месяца меня никто не трогал, но потом меня тоже арестовали.

Нурлан Даньяров пояснил с места - когда арестовали Берика Ерсултанова, следователь Кузбаев приходил к нему с просьбой «дать показания против Ерсултанова», но он также отказался.

- От одного знакомого сотрудника КНБ я слышал, что он работает по линии задержания сотрудников полиции и что сейчас у них проблемы с показателями, - продолжил Колтаев. - Я так понимаю, что кому-то были нужно показатели, поэтому мы стали жертвами показателей.

После допроса подсудимых Светлана Шамардак заявила, что она оговорила сотрудников РОВД Житикары.

На одном из судебных процессов судья Арман КАБЕНОВ отметил, что именно по показаниям Шамардак было составлено обвинительное заключение на трех сотрудников. Позже она по несколько раз меняла свои показания в суде, то заявляя, что сказала правду, то признаваясь, что оговорила сотрудников под давлением следователей антикоррупционной службы.

- Какие показания считать верными? - снова спросил судья. - Вы все-таки оговорили подсудимых?

- Да, я их оговорила, потому что мне угрожали тем, что «закроют» мою мать, моего сына, - сказала Шамардак. - Мои сегодняшние показания - самые верные.

Ранее Шамардак сообщала, что за оговор сотрудников ей обещали меньший срок, а также отговорили от подачи апелляции. Но в итоге она получила 10 лет колонии и не смогла подать апелляционную жалобу.

- Вы понимаете, что такую кардинальную смену показаний можно расценить как то, что вы не смогли получить меньший срок, а когда поняли, что пропустили апелляцию, решили действовать по-другому? - уточнил судья у свидетельницы.

Светлана Шамардак отметила, что настаивает на своих показаниях, что осознает ответственность за дачу ложных показаний, что к ней регулярно приходят следователи антикоррупционной службы и даже дают целые распечатки о том, что и как говорить в суде. Несколько таких листов она предоставила на обозрение суда.

Адвокат Светланы Шамардак попросила обеспечить ей защиту в СИЗО, чтобы исключить давление со стороны следователей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ