Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью

Этично ли мужья и женам чиновников иметь свой бизнес? Нужно ли на законодательном уровне запретить заниматься предпринимательской деятельностью гражданам, супруги которых являются представителями власти? Эти и другие вопросы обсудили сегодня, 15 ноября, члены Совета по этике и представители госструктур.

Мероприятие прошло в форме дискуссии и в не совсем формальной обстановке. В дискуссии также принял участие политический обозреватель "НГ" Еагений ШИБАРШИН.

- В настоящее время 43 госслужащих области имеют имущество, использование которого влечет получение доходов и зарегистрированы как ИП и КХ, - привел данные уполномоченный по этике Костанайской области Кайрат СЮНДИКОВ. - Из них 24 госслужащих занимают руководящие должности. Супруги 363-х госслужащих занимаются предпринимательской деятельностью. Самую активную деятельность осуществляют супруги служащих органов госдоходов (55 человек), статистики (18 человек), казначейства (16 человек). Чаще других осуществляют предпринимательскую деятельность супруги главных специалистов (200 человек), ведущих специалистов (26 человек), акимов сельских округов и руководителей отделов (по 23 человека). В целом мировая практика показывает, что предпринимательская деятельность предполагает тесное взаимодействие с госструктурами. Отсюда может возникнуть конфликт интересов.

В ходе дискуссии привели пример, как главный специалист аппарата акимата одного из сельских округов Костанайской области в рамках конкурса госзакупок заключила 14 договоров на сумму 915 000 тенге с индивидуальным предпринимателем, который являлся ее мужем. Понятно, что она не могла влиять на выбор поставщика, но " имела информационное преимущество", так как составляла заявки для госоргана, в котором работала.

Председатель Совета по этике, руководстель департамента по делам госслужбы Салауат МУКСИМОВ отметил, что развивать бизнес очень важно для поддержания экономики страны и заниматься им супругам госслужащих законом не запрещено.

- Однако не должно быть злоупотреблений, - сказал Муксимов. - Если к бизнесу супруга имеет прямое отношение другой супруг, то это большой риск, как в случае с главным специалистом сельского аппарата акима. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально.

- К сожалению, у нас нет четкого правового механизма, как действовать в каждом конкретном случае, чтобы понимать, где есть умысел использовать госслужбу, скажем, для расширения бизнеса супруга, а где нет, - отметил Евгений Шибаршин. - С юридической точки зрения все, что не запрещено, разрешено, если смотреть на ситуацию абстрактно. Но, если учитывать конкретное время, в которое мы живем, когда государственная служба становится, как таковая, и бизнес становится на ноги, то риски существенно повышаются. Но если человек пошел на госслужбу, то должен сделать все, чтобы не подрывать свою репутацию и репутацию госслужбы в целом.

Заместитель председателя Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ привел пример работы этического совета в американском штате Северная Каролина.

- Там этический совет может даже накладывать административные штрафы на госслужащих - от $250 до $4500, - уточнил Искендиров. - У каждого советника есть специальная книжка, в которой прописаны нормы и рекомендации. В частности, если супруг или супруга госслужащего решили заняться бизнесом, то ему рекомендуют самоустраниться. Написать заявление о том, что этика ему не позволяет занимать должность на госслужбе.

В ходе обсуждения пришли к выводу, что заниматься бизнесом членам семьи госслужащих никто запретить не может, потому что нет запрета на законодательном уровне. Но на таком чиновнике лежит серьезная ответственность за деятельность его родственников-бизнесменов, ведь, согласно Этическому кодексу, госслужащий не должен давать поводов для критики. В итоге участники сошлись во мнении, что повод для новых дискуссий в этом вопросе остается, а каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ