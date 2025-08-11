В деле более 20 потерпевших. Они жили с подсудимыми Ольгой и Виктором РОМАШКИНЫМИ в селе Садчиковка. Последние просили потерпевших взять кредиты и занять им деньги для растаможки машин на продажу, пообещав погасить кредиты в короткий срок и заплатить сверху. Что привело бывших односельчан в суд?

Дело рассматривает Костанайский районный суд № 2 в Тобыле. Подсудимые обвиняются по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 и пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно в крупном и особо крупном размерах).



Ромашкины обратились к потерпевшим с просьбой взять кредиты в конце 2023 года. Погашать их помогали, но в 2025 году перестали. Общая сумма кредитов - около 200 000 000 тенге.





Потерпевшая Светлана ВАЙНБЕРГЕР взяла в банке кредит в размере 2 млн тенге



- В одной деревне жили, - рассказала она в суде сегодня, 11 августа. - Затем Ольга переехала. Тем не менее, виделись. Уже 45 лет точно ее знаю. Ко мне пришла Ольга занять деньги на растаможку машин, что где-то стоят машины, их надо растаможить, что уже машины эти на продажу идут, уже покупатели есть, и в течение 10 дней она вернет долг. Я, конечно, немного напрягаясь, но согласилась взять кредит. В ноябре 2023 года. Она в октябре подъезжала, спрашивала деньги. Я говорю: у меня нет таких денег. Она просила спросить у зятя. Она настойчиво просила: займи, займи, займи. Настаивала. Попросила взять кредит. Банк одобрил 2 млн на 4 года. Мы тут же сняли деньги. Обещала досрочно погасить за 10 дней. Проходит 10 дней. Она пишет, что не успевает, в этот месяц оплатит. Каждый месяц звонишь ей, просишь оплатить. Как на пороховой бочке. Год платила. В декабре 2025 года мы к ней поехали, она уже не брала трубку. В феврале так же. В марте она уже не закинула, я уже сама оплачивала. С марта по сегодняшний день я платила уже сама. Причину назвала: "Ты же на меня заявление написала, я за тебя платить не буду." Следователь к нам домой приехал.





- Вы написали заявление 3 марта, - обратился к потерпевшей защитник Ромашкиных. - У вас платеж 6 марта. Почему, если на момент вашего обращения не было просрочек платежа, вы написали заявление?

- Потому что своими действиями в феврале они уже показали, что у них уже нет средств платить, а нам проплачивать было много.

- Она же к вам обратилась с просьбой пересмотреть условия сделки - что не 10 дней, а месяц будет погашать кредит. Вы на это согласились?

- Да.

- Вы были согласны, чтобы Ромашкина дальше продолжала оплачивать?

- Ну, естественно.

- Вы согласились на вознаграждение от Ромашкиной в 200 000 тенге. Когда вы брали кредит, было ли вознаграждение одним из оснований?

- Нет, было на доверии Оле. Я хотела ей помочь, я знала семью.

- Если бы следователь не приехал, а Ромашкина продолжала оплачивать, вы бы обратились в полицию?

- Скорее всего, да. Уже пошел судебный процесс и уже столько потерпевших.

- В моем понимании поводом обращения явилось, что "все написали и я пошла написала". Правильно?

- Да. Но мы же уже ездили к ней, выпрашивали деньги.

Допрашивать потерпевших продолжат 19 августа.

Фото автора