Я думаю, у музейных работников есть методичка со списком названий выставок для всякого случая. Как «Торжественный комплект» журналиста Ухудшанского из «Золотого телёнка». Во всяком случае, для показа жанровой живописи очень социалистического реализма название «Души и сердца вдохновения» – так себе. Впрочем, дело ведь не в обёртке, а в содержании. Спойлер: мне эти картины очень по душе. Я ходил от одного полотна к другому с широко открытыми глазами, с огнём большевистским в груди.

Областной музей, который к концу октября откроет двери в великолепии первого за тридцать лет капитального обновления, покуда вынужден выставляться в отделе изобразительного искусства, черпая наполнение в запасниках. Могу, как осмотревший часть этих сокровищ, сказать, что если бы даже экспонаты этой выставки с элегичным названием менялись ежедневно, можно было, учитывая обширное количество невыставляемых картин, радовать «костанайцев и гостей города» еще месяца два-три. Действительно, в фондовой коллекции хранятся сотни произведений, посвящённых горнякам, металлургам, строителям, водителям, хлеборобам…

Т. Коклюшкин. ''Трудовой подвиг Ж. Демеева''. Холст, масло

События, застывшие в живописных работах А. Курганбаева, В. Садкова, Н. Сергеева, Т. Коклюшкина и в графике (автолитография, линогравюра и офорт) Б. Пака, К. Плюхина, В. Тимофеева, А. Шалунова, А. Шестакова, отображают вторую половину XX века - поистине великое время в истории Казахстана, период масштабных промышленных преобразований. Тогда под их влиянием в изобразительном искусстве возникали новые темы и жанры: индустриальный пейзаж, парадный и лирический портрет рабочего, групповой портрет производственного коллектива… Наивно? Но это летопись эпохи. Это было с нами, и лица на картинах наполнены достоинством, силой и человеческим теплом, а не гламуром. А ещё они понятны и доступны, они – наши.

В. Садков. ''Хозяева земли. На посевной''. Холст, масло

- Мы видим прошлое нашего народа и народов, которые здесь трудились, прошлое нашей страны, - говорит профессор РГУ им. А. Байтурсынулы, кандидат философских наук Калкаман ЖАКЫП. - Эти народы писали и пишут историю и создают нашу страну. Глядя на эти картины, мы понимаем, как нам двигаться вперёд. И когда я выхожу из музея, у меня всегда появляются вопросы к самому себе: насколько я достоин той истории, которую сотворил наш народ? Где у нас плюсы и где минусы? Эти размышлениям могут дать духовную силу, а это очень важно, тем более сейчас.

Н. Сергеев. ''Комсомольско-молодёжная бригада, совхоз Александровский''. Холст, масло

Показать эти полотна решили «в рамках Года рабочих профессий в Казахстане». В приснопамятном комиксе Херлуфа Бидструпа «Ценители искусства» оные готовы рассматривать и горячо обсуждать любые «-измы» живописи, но одинаково воротят нос от образа рабочего. Гротеск? Судя по тому, что в зале экспозиции посетителей почти не было даже в день её открытия, вовсе нет.

Е. М. Соколов. ''Первая борозда в Кустанайской области''. Холст, масло

- Соцреализм – интересно, наверное, такая дань ушедшей эпохи моего детства: пионерский галстук, бесплатная столовка в школе, и каждое лето в лагерь, - вспоминает, отвечая на мой мини-опрос, Андрей СЫСОЕВ, - или рабочие, которые иногда заходили в автобус в своих спецовках. Да, наверное, заглянул бы посмотреть.

- Ну знаете, очень по ситуации, - рассуждает Сергей ЕРМИЛОВ. - Зависит от настроения, культурного контекста, общей обстановки. Не исключаю, что мог бы и зайти...

- Я не чувствую к этому интереса. Просто потому, что у меня другая сфера деятельности, - полемизирует с ними костанаец, не пожелавший себя назвать.

- А где у нас такая проходит? – спрашивает третий.

- А пиво будет?

С. Кобалкин. ''Рабочий-сталевар''. Холст, масло, 1986

«Сегодня рынок труда вновь испытывает острую потребность в квалифицированных рабочих кадрах, поэтому, - считают организаторы, - такие выставки играют важную роль в воспитании нового поколения, в формировании профессионального самоопределения и повышении интереса к техническим и производственным специальностям».

По поводу потребностей рынка сомнений нет, а вот что касается важной роли…

В любом случае, советую прийти и посмотреть, чтобы судить самостоятельно. Картины будут экспонироваться в течение месяца.

К. Назарова. ''Хлебный эшелон''. Холст, масло

P.S. Хочу официально заявить, что статья написана вне рамок Года рабочих профессий в Казахстане, ничему не посвящена и ни к чему не приурочена. А периодическое издание, её опубликовавшее, не является органом и не носит ничьего имени. Мы просто пишем о жизни и сообщаем новости. Объективно, достоверно, о самом главном.

