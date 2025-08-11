В минувшие выходные прошли матчи 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

«Тобол» готовится к матчу с «Ордабасы»: беговые упражнения выполняет Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

Домашний поединок занимающего третье место «Тобола» с идущей второй «Астаной» был перенесен по взаимной договоренности на 19 сентября из-за участия столичного клуба в матчах Лиги конференций УЕФА. После поражения в Швейцарии «Лозанне» (1:3) в первом матче третьего квалификационного раунда «Астана» готовится к ответной встрече, которая пройдет в столице Казахстана 14 августа.

Не играл в эти выходные и лидирующий в чемпионате «Кайрат», который выступает в Лиге чемпионов. Алматинцы свой гостевой матч 20-го тура с «Женисом» провели еще в мае, одержав победу - 2:1.

Шанс приблизиться к лидирующей тройке в этом туре появился у «Актобе», но помешал «Елимай», переигравший актобинцев на своем поле со счетом 2:1. Клуб из Семея остался на пятом месте, но оторвался на три очка от «Окжетпеса», который проиграл на своем поле «Жетысу» (1:2).

Мог приблизиться к «Актобе» и «Ордабасы», но потерял очки в гостевом матче с «Кайсаром» - 1:1.

Не выявили победителя в очном поединке в Атырау и аутсайдеры чемпионата «Атырау» и «Туран», также сыграв вничью 1:1.

Такой же счет был зафиксирован и в Жезказгане между командами из нижней части турнирной таблицы «Улытау» и «Кызылжаром», что не отразилось на положении команд.

В 21-м туре «Тобол» будет играть 17 августа в Шымкенте с «Ордабасы» (начало в 20:00).

Перед этим туром состав костанайского клуба по обоюдному согласию сторон покинул нападающий из Того Давид Энен. В составе «Тобола» Энен провел 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Вместе с командой он выиграл Суперкубок РК.