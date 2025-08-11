Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Фото: pexels

По информации Генпрокуратуры, в ноябре 2024 года в Костанайской области подозреваемый пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения.

- Находясь наедине с потерпевшим, достоверно зная о его возрасте и психическом заболевании, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. После совершения данного преступления подозреваемый покинул территорию Казахстана, в связи с чем был объявлен в международный розыск, - говорится в сообщении. - В прошлом году он был задержан в Челябинской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

Фигурант водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое ему деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15-ти до 17-ти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.