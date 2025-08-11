Как прогнозируют синоптики, во вторник, 12 августа, ночью ожидается грозовой дождь, на востоке области - сильный. Днём на севере и востоке ожидаются шквал, град. В среду, 13 августа, по области вновь пройдут дожди с грозами, на севере - сильные, местами возможны шквал, град.





В Костанае в ближайшие два дня дожди и грозы.

- Ночью во вторник термометры покажут 10-15, на юге 18 градусов,- сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха: 20-25 °С, на юге 28 °С. В среду ночью термометры покажут 10-15, на юге 18 °С. День будет несколько прохладнее предыдущего, прогнозируем 18-23 °С, на юге 26 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 13-15 °С, днём 22-24 °С. В среду: ночью 12-14 °С, днём 20-22 °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер, который в среду сменится юго-западным. Скорость ветра в ближайшие два дня ожидается в пределах 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с, во вторник на севере и востоке, а в среду на западе, севере и юге.

