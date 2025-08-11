По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото Акорды и x.com/ZelenskyyUa

Токаев отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку.

Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.

В частности, Президент напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

По мнению Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры".

Глава нашего государства подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.

Также было отмечено, что Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Токаевым в социальной сети X.

"Хороший и содержательный разговор с Президентом Казахстана. Я благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. История многократно показывала: если допустить подобную несправедливость в отношении одного государства, на этом всё не заканчивается. Вот почему важно, чтобы все государства добились справедливого и прочного мира для Украины, основанного на уважении суверенных прав украинского народа", - поделился Зеленский.

Напомним, 8 августа президент России Владимир Путин позвонил Касым-Жомарту Токаеву перед встречей с лидером США Дональдом Трампом. Путин позвонил Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, в том числе об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что собирается провести 15 августа личную встречу с Путиным на Аляске. По словам главы Белого дома, потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет предусматривать некий "обмен территориями".

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Киев готов к решениям, которые могут привести к миру, но "дарить свою землю" не будет.