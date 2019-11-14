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Нож так и не нашли - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили криминалиста в суде Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 ноября 2019, 15:29 |  Криминал

Очередное слушание уголовного дела в отношении 27-летнего Мадияра ЖАКУЛИНА, который обвиняется в том, что 14 июля этого года убил в драке 34-летнего Дмитрия Коржикова, прошло в СМУС Костанайской области сегодня, 13 ноября.

Драка произошла возле магазина «Коктем» рано утром. Согласно материалам дела, конфликт спровоцировал друг Коржикова Евгений Жигарев, который нервно отреагировал на то, что друг Жакулина Нурсултан Сабыржанов плюнул ему на ногу. Жакулин в своих показаниях отмечал, что не хотел убивать Коржикова, но ему пришлось защищаться - погибший стоял над ним и наносил удары, тогда лежащий на земле Жакулин пырнул его в пах и повредил артерию. От обильной кровопотери Коржиков скончался.

 

Сегодня перед допросом свидетелей суду была представлена кожаная борсетка погибшего. На небольшой мужской сумке эксперты зафиксировали порез глубиной 42 мм. Во время драки борсетка находилась на плече Коржикова и именно в нее, согласно материалам дела, угодил ножом Жакулин. 

Кстати, нож так и не нашли. Об этом сообщил суду криминалист Южного УВД Жанибек КАБДЕН, выезжавший на место происшествия 14 июля.

- На место я выезжал в составе криминалистической группы, - рассказал эксперт, приглашенный в качестве свидетеля. - Производили осмотр места драки, делали фотофиксацию. На месте драки на асфальте было много крови. Чуть дальше от места драки, примерно в 500 метрах от магазина «Коктем», я обнаружил кухонный нож с красной ручкой. Это был обычный нож, чистый, на нем не было пятен крови.

Согласно показаниям подсудимого, в драке он использовал свой охотничий нож, который подарил начальник в Алматы, где он работал в последнее время. Этот нож он выбросил в кусты, но его так и не нашли.

Адвокаты подсудимого ходатайствовали о приобщении к материалам уголовного дела диска с видеозаписью, которая, предположительно, была сделана с балкона одной из квартир в доме № 15 в 7-м микрорайоне. Автора видео установить не удалось, потому что во время поквартирного обхода выяснилось, что это арендное жилье. На видео зафиксирован момент драки и слышно, как Жакулин кричит на Жигарева: «Это все из-за тебя! Ходишь пьяным... Вызывайте скорую!»

Видео было просмотрено в суде участниками процесса. После просмотра судья удовлетворила ходатайство адвокатов подсудимого о его приобщении к материалам дела, но обязала к следующему судебному заседанию предоставить ссылку на размещение ролика в Интернете. В ходе процесса выяснилось, что видео было размещено в Сети.
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