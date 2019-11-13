Не стоит кошмарить граждан - депутаты против проверки денежных переводов

Депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался против проверок денежных переводов казахстанцев и рассказал об опасности нововведения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Это заявление вызвало широкий резонанс и обоснованную критику в обществе. Президент Токаев поручил правительству освободить малый бизнес на три года от налога на доход и ввел мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Пропадает сам смысл администрирования оборотов малого бизнеса. Вряд ли граждане часто оплачивают персональными карточками миллионные сделки, у подавляющего большинства таких денег не бывает в принципе", - заявил Перуашев, озвучивая запрос на имя первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова.

По его словам, карточками люди рассчитываются, приобретая продукты питания, лекарства, детские товары, услуги парикмахера или СТО.

"Возможно, среди получателей таких платежей и есть скрытые миллионеры, но наверняка в количестве, сопоставимом лишь со статистической погрешностью, то есть менее одного процента от общего числа операций", - заверил депутат.

Он указал на данные международных аудиторских компаний KPMG, по которым доход более 100 тысяч долларов в год имеют лишь 0,4 процента казахстанцев. 97 процентов населения имеют доход меньше 10 тысяч долларов в год, тогда как 0,001 процента (одна тысячная процента, или 162 человека) владеют половиной доходов Казахстана.

"Вряд ли стоит из-за 0,4 процента кошмарить остальные 99 процентов граждан. Подавляющая часть держателей карточек живет в кредит. И это касается как покупателей, так и предпринимателей, большинство из которых также должны банкам и друг другу. Уважаемые налоговики, собираясь контролировать платежные карточки, не там вы ищете подпольных миллионеров. Эти люди ничего не просят у государства, а сами зарабатывают свой хлеб. Лучше ищите тех, кто вымогает миллионные взятки, кто выводит миллиарды в офшоры", - посоветовал Перуашев.

По его словам, фискальный контроль карточек был бы уместен, если бы в стране действовало всеобщее декларирование доходов, но его отложили до 2025 года.

"Вызывает сомнение и готовность госорганов администрировать заявленный сектор. Если даже по НДС происходят постоянные споры и судебные тяжбы, хотя его плательщиками являются менее 100 тысяч субъектов, то что ожидает налоги по банковским карточкам, которых на руках у населения 30 миллионов единиц, и ежедневно проводится более 1,3 миллиона транзакций", - заметил депутат.

Также он попросил учесть реакцию людей на это нововведение.

"На сегодня благодаря активному развитию банковских карточек в Казахстане подавляющая масса платежей перешла в электронный формат, то есть выведена из тени. Но после указанного заявления появились примеры отказа от применения карточек и требования наличных расчетов. Эта тенденция грозит утерей доверия к современным платежным системами и возвратом значительной части денежных операций в теневую сферу", - предупредил Перуашев.

Он попросил Алихана Смаилова подтвердить или опровергнуть заявление вице-министра Берика Шолпанкулова о введении налогообложения на отдельные виды операций по платежным картам и в случае его соответствия планам ведомства пересмотреть подходы и отказаться от их реализации, по крайней мере, до окончания срока заявленного Президентом освобождения малого бизнеса от налогов.

Напомним, Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов.