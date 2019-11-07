Денежные переводы казахстанцев проверят

Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

"Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы", - пояснил Шолпанкулов в кулуарах Сената.

Это, по его словам, также поможет казахстанцам отстаивать свои права в случае, если им оказали некачественную госуслугу или продали бракованный товар.

Он пояснил, что если казахстанец пересылает деньги родным, они не несут регулярного и массово характера. То же относится к продаже б/у товаров. А вот если физлицу от других физлиц регулярно и массово поступают переводы, это уже заинтересует налоговые службы.

"Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход", - отметил Шолпанкулов.

Минфин также планирует дать наименования каждому виду платежа.

"Скорее всего будут вводиться статус платежа. Какой это перевод: за товар или благотворительность. Ранжирование должно проводиться, все платежи должны быть отмечены. Если передаешь близким на поддержание - это один вид, если покупаешь товар - то другой. Это не будет так, что продал б/у велик и сразу "давайте нам налог", - пояснил Шолпанкулов.