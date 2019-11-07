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Yorik
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Денежные переводы казахстанцев проверят

7 ноября 2019, 11:37 |  Государство

Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

"Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы", - пояснил Шолпанкулов в кулуарах Сената.

Это, по его словам, также поможет казахстанцам отстаивать свои права в случае, если им оказали некачественную госуслугу или продали бракованный товар.

 

Он пояснил, что если казахстанец пересылает деньги родным, они не несут регулярного и массово характера. То же относится к продаже б/у товаров. А вот если физлицу от других физлиц регулярно и массово поступают переводы, это уже заинтересует налоговые службы.

"Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход", - отметил Шолпанкулов.

Минфин также планирует дать наименования каждому виду платежа.

"Скорее всего будут вводиться статус платежа. Какой это перевод: за товар или благотворительность. Ранжирование должно проводиться, все платежи должны быть отмечены. Если передаешь близким на поддержание - это один вид, если покупаешь товар - то другой. Это не будет так, что продал б/у велик и сразу "давайте нам налог", - пояснил Шолпанкулов.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8504
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это не будет так, что продал б/у велик и сразу "давайте нам налог", - пояснил Шолпанкулов.

Вот именно так и будет, скорей всего. Продал велик с нимут 200 т. Просто не кто не пойдёт разбираться и возится.
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* Yorik
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
"Скорее всего будут вводиться статус платежа. Какой это перевод: за товар или благотворительность. Ранжирование должно проводиться, все платежи должны быть отмечены. Если передаешь близким на поддержание - это один вид, если покупаешь товар


Изобретения велосипедов постоянные, есть же коды назначения платежа (КНП) - распространите их тогда на переводы ФЛ, зачем какие-то статусы придумывать.Код:
регулярно и массово поступают переводы


Очень расплывчато и скользко. Думаю, пропишут максимальную сумму (в МРП) для получения в виде мат.помощи, сверх которой обложат ИПН.
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§ Гога
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ все равно найдет выход. Сдаешь квартиру - раньше на карту закидывали , теперь будут налом. Заодно и состояние квартиры проверишь.
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§ drakon
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17751
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
сверх которой обложат ИПН.

Видно, что совсеи "швах"- стало.
В государстве... :lol: :oops: ;-)
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* Yorik
Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видно, что совсеи "швах"- стало. В государстве

Возможно.
Лично я не против порядка во всем, надо наводить - на вас (Европу) равняться пытаемся, где это все очень четко отслеживается и контролируется. Но, к сожалению, у нас зачастую гайки закручивают для добропорядочных граждан, а для тех же коррупционеров ничего не меняется... Даже осужденные за миллиардные взятки через 1,5-2 года выходят по УДО, не говоря уж о тех что в Европе осели. А тех средств думаю хватит, чтобы с основной массы населения вообще снять налоги лет на 5-10...
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§ Змея Подколодная
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он пояснил, что если казахстанец пересылает деньги родным, они не несут регулярного и массово характера.

Именно регулярный и несут. Студенты учатся в России. Теперича с оказией передавать придется, вечерней лошадью)
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§ drakon
Денежные переводы казахстанцев проверят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17751
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
на вас (Европу) равняться пытаемся,

У нас, налоги, с безработных -
не берут, не знал? Чтоли... 8-) :-o ;-)
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§ Victor Yang
Денежные переводы казахстанцев проверят
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Именно регулярный и несут. Студенты учатся в России. Теперича с оказией передавать придется, вечерней лошадью

Так карта у студента в России - российская? Это тогда проблемы России.
А с другой стороны - правильно же - сколько "подработок" скрывают налоги? Продавцов сколько принимают платежи переводами с Каспи Голд?
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§ Змея Подколодная
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм полнейший. Сначала декларации заставили сдать на стипендии, которые получают наши дети в Российских ВУЗах. Какое отношение имеет Казахстан к Российской стипендии? Вообще не ваше дело. Теперь платежи. Да я уже с зарплаты вам отдала ИПН!!! Блин, кому то в Европе на вискарь не хватает. Ну или на трехуровневый коттедж. Теперь и до платежей добрались. Каспи голд -это просто удобно. Кэш, проценты и т.д. Я зарплатной картой не пользуюсь вообще, не устраивает она меня.
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§ Змея Подколодная
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так карта у студента в России - российская? Это тогда проблемы России.

Нет, речь о наших налогах. Карта то российская, а перечисляю я с казахстанской. Вот за это с меня и хотят сдернуть еще один налог. А эти бабки уже были обложены налогом, ИПН называется.
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§ Victor Yang
Денежные переводы казахстанцев проверят
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Карта то российская, а перечисляю я с казахстанской. Вот за это с меня и хотят сдернуть еще один налог.

Не. Расходы налогами не облагаются - облагаются доходы. Это уже российский банк будет смотреть какие доходы у налоговых резидентов РФ. РК этого уже не касается.
Цитата:
Змея Подколодная:
А эти бабки уже были обложены налогом, ИПН называется.

Тут, если вдаваться очень глубоко, - все движения денег облагаются налогом. Я заплатил ИПН при з/п, купил товар - заплатил НДС, на эти же деньги купили сырьё - опять налог и т.д.
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§ Змея Подколодная
Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Расходы налогами не облагаются - облагаются доходы

Так бабки у мена на карте откуда то возьмутся. Верно? Это и будет мой еще один доход. Или Вы думаете кто то удосужится проверить, что это перевод с другого банка, но с карты, которая также принадлежит мне. Тогда это к каждому надо поставить по одному налоговику-аудитору. В лучшем случае, буду бегать постоянно с письмами-объяснительными в канцелярию налогового комитета. А оно мне надо? Уж лучше с оказией передать, принципиально уже.
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§ Victor Yang
Денежные переводы казахстанцев проверят
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Так бабки у мена на карте откуда то возьмутся. Верно? Это и будет мой еще один доход. Или Вы думаете кто то удосужится проверить, что это перевод с другого банка, но с карты, которая также принадлежит мне.

А, если так - то, возможно, и так. Хотя, сейчас же даже в егове все счета одного человека увидеть можно - если с одного счета на другой себе же перекинуть разве могут быть проблемы? Если через наличные - то да, тут сложно доказать.
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* Yorik
Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас, налоги, с безработных

А при чем тут безработные? Ту же матпомощь (реальную или нет - не важно) могут получать и работающие, и не работающие. Речь о финконтроле в сфере денежных переводов.
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* Yorik
Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
кто то удосужится проверить, что это перевод с другого банка, но с карты, которая также принадлежит мне

Вот это - точно не проблема. В КГД по ИИНу все счета видны, которые к нему подвязаны.
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"Нужные деньги"
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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