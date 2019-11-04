У костанайцев 10 медалей - завершился открытый областной турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
Георгий ГОВОРОВ
Четвёртый открытый областной турнир по греко-римской борьбе проходил 1-2 ноября в ДЮСШ № 1 Костаная. Эти соревнования традиционно посвящают памяти заслуженного тренера РК, мастера спорта СССР Владимира Матвиенко.
Костанаец Евгений КРАВЧУК последние 10 лет перед выходом на пенсию работал тренером по греко-римской борьбе в ДЮСШ № 1. Для Владимира Матвиенко он был не только коллегой, но и другом.
- Помню, как мы после соревнований собирались вместе и он советовался со мной, правильно ли он поступил, - рассказал Кравчук. - Я приехал в Костанай в 1964 году и здесь не было ни одного крутого борца. В Рудном только были 8 мастеров спорта, еще один в Костанае и всё. Когда наши борцы ездили на республиканские чемпионаты, они чаще всего проигрывали, так что любая медаль была для нас большим праздником. Владимир Петрович воспитал 45 своих мастеров спорта. Это его вклад в развитие греко-римской борьбы Костанайской области.
В областном турнире приняли участие 190 борцов из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Казахстан представляли спортсмены из Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, а также хозяева турнира - от Костанайской области пригласили борцов из всех районов, где есть школы греко-римской борьбы. Нет их только в Житикаре, Карабалыкском, Узункольском и Джангельдинском районах.
- Стараются привезти лучших, потому что участвуют старшие юноши, многие из которых уже добились определённого уровня и стали мастерами спорта или победителями международных чемпионатов. Конкуренция высокая, - отметил судья международной категории UWW Ахдан КУНАЕВ. - Самые сильные спортсмены внутри Казахстана - из Алматинской и Южно-Казахстанской областей - не приехали по финансовым причинам. Поэтому попотеть придётся с борцами из России, Кыргызстана и Узбекистана. Там старые школы борьбы, очень опытные
По словам Кунаева, костанайский турнир - особенный, потому что его участники в том возрасте, когда происходит становление борца. Юношам только 14-16 лет, здесь они набирают опыт и справляются с первыми крупными победами и поражениями. Здесь же можно посмотреть результаты работы разных школ греко-римской борьбы.
Ринат Валеев (в красном) выступает за родной Лисаковск
- Я учусь в костанайском колледже на электромеханика, тренируюсь теперь здесь же, но родом я из Лисаковска, поэтому выступаю на турнире от родного города, - рассказал «НГ» 16-летний борец Ринат ВАЛЕЕВ. - Бои здесь реально трудные. Соперники выкладываются по полной и руки устают. Стараюсь зайти за спину и оттуда сделать приём. Противник может противостоять с помощью переворота, но пока у них не получается так сделать.
Гарик ТОРОСЯН приехал из Челябинска, в весовой категории 65 кг он занял 2-е место. В греко-римской борьбе Гарик - человек новый, тренируется всего 10 месяцев. Но до этого 4 года занимался дзюдо.
Гарик Торосян из Челябинска (в красном) занимается греко-римской борьбой всего 10 месяцев, но завоевал серебро в весовой категории 65 кг
- Почуствовал, что борьба это мой спорт, сердце подсказало, - рассказал Торосян. - Я люблю плотную борьбу, чем бить на расстоянии. Поэтому такой спорт мне больше нравится. Мне пока только опыта не хватает, но это я ещё наверстаю.
Борцы из Костаная готовились к турниру основательно, некоторые даже разработали свою тактику.
Виктор Плавский в синем старается набрать очки в самом начале схватки
- Борюсь по старой технике: набираю несколько очков и потом стою до последнего, сохраняя преимущество, - поделился с "НГ" костанаец Виктор ПЛАВСКИЙ. - Пока у противника не хватает техники. Тренер не даёт расслабиться - сразу после боя направляет на разминку.
В итоге у костанайцев 10 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых.
По итогам турнира будет сформирована сборная команда Костанайской области по всем весовым категориям.
- Это такое неофициальное первенство области, - отмечает тренер ДЮШОР Михаил ДОСМОГАМБЕТОВ. - Тем, кто пройдёт отбор, предстоит серьёзный путь подготовки к республиканским чемпионатам. Мы потом соберёмся тренерами и решим, что нужно и можно сделать.
Призеры турнира
|
Место
|
Борец
|
Регион
|
45 кг
|
1
|
Нурболат Бердикулов
|
Кыргызстан
|
2
|
Иззатбек Ахматжонов
|
Узбекистан
|
3
|
Алихан Дурсунов
|
Костанай
|
3
|
Чигис Таукелев
|
Костанайский район
|
48 кг
|
1
|
Михаил Кульпин
|
Костанай
|
2
|
Александр Васильковский
|
Карталы
|
3
|
Баймурза Атакпаев
|
Костанайский район
|
3
|
Сергей Старинский
|
Рудный
|
51 кг
|
1
|
Азизбек Йулдошев
|
Узбекистан
|
2
|
Ноил Умаров
|
Костанай
|
3
|
Игорь Харитонов
|
Костанай
|
3
|
Рахат Нурлубеков
|
Жаксы
|
55 кг
|
1
|
Тагир Гасымов
|
Жаксы
|
2
|
Жигер Бабыр
|
Аулиекольский район
|
3
|
Карим Мурзакулов
|
Лисаковск
|
3
|
Асан Тобылбек
|
Костанайский район
|
60 кг
|
1
|
Мухаммад Али Юсупов
|
Узбекистан
|
2
|
Изновр Абаев
|
Атбасар
|
3
|
Мадияр Ашыркулов
|
Степногорск
|
3
|
Андрей Ступин
|
Челябинск
|
65 кг
|
1
|
Азиз Гасымов
|
Жаксы
|
2
|
Гарик Торосян
|
Челябинск
|
3
|
Александр Зайцев
|
Челябинск
|
3
|
Павел Колесников
|
Челябинск
|
71 кг
|
1
|
Малик Жалелов
|
Костанай
|
2
|
Кирилл Спорынин
|
Челябинск
|
3
|
Вадим Альт
|
Костанай
|
3
|
Талгат Тулеуханов
|
Костанай
|
80 кг
|
1
|
Абдуллох Абдумуталибов
|
Узбекистан
|
2
|
Юрий Харламов
|
Челябинск
|
3
|
Семён Панов
|
Белорецк
|
3
|
Никита Галкин
|
Костанай
|
|
92 кг
|
|
1
|
Артем Рожнов
|
Карталы
|
2
|
Никита Абрамов
|
Челябинск
|
3
|
Иусуф Мациев
|
Нур-Султан
|
3
|
Эльнур Жусубеков
|
Костанай
|
110 кг
|
1
|
Кирилл Черемных
|
Челябинск
|
2
|
Муса Жаскенов
|
Костанай
|
3
|
Мурат Бегежанов
|
Рудный
|
3
|
Максат Жакенов
|
Костанайский район
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