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У костанайцев 10 медалей - завершился открытый областной турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко

Георгий ГОВОРОВ

4 ноября 2019, 15:19 |  Спорт

Четвёртый открытый областной турнир по греко-римской борьбе проходил 1-2 ноября в ДЮСШ № 1 Костаная. Эти соревнования традиционно посвящают памяти заслуженного тренера РК, мастера спорта СССР Владимира Матвиенко.

Костанаец Евгений КРАВЧУК последние 10 лет перед выходом на пенсию работал тренером по греко-римской борьбе в ДЮСШ № 1. Для Владимира Матвиенко он был не только коллегой, но и другом.

- Помню, как мы после соревнований собирались вместе и он советовался со мной, правильно ли он поступил, - рассказал Кравчук. - Я приехал в Костанай в 1964 году и здесь не было ни одного крутого борца. В Рудном только были 8 мастеров спорта, еще один в Костанае и всё. Когда наши борцы ездили на республиканские чемпионаты, они чаще всего проигрывали, так что любая медаль была для нас большим праздником. Владимир  Петрович воспитал 45 своих мастеров спорта. Это его вклад в развитие греко-римской борьбы Костанайской области.

В областном турнире приняли участие 190 борцов из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Казахстан представляли спортсмены из Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, а также хозяева турнира - от Костанайской области пригласили борцов из всех районов, где есть школы греко-римской борьбы. Нет их только в Житикаре, Карабалыкском, Узункольском и Джангельдинском районах.

- Стараются привезти лучших, потому что участвуют старшие юноши, многие из которых уже добились определённого уровня и стали мастерами спорта или победителями международных чемпионатов. Конкуренция высокая, - отметил судья международной категории UWW Ахдан КУНАЕВ. - Самые сильные спортсмены внутри Казахстана - из Алматинской и Южно-Казахстанской областей - не приехали по финансовым причинам. Поэтому попотеть придётся с борцами из России, Кыргызстана и Узбекистана. Там старые школы борьбы, очень опытные

По словам Кунаева, костанайский турнир - особенный, потому что его участники в том возрасте, когда происходит становление борца. Юношам только 14-16 лет, здесь они набирают опыт и справляются с первыми крупными победами и поражениями. Здесь же можно посмотреть результаты работы разных школ греко-римской борьбы.

Ринат Валеев (в красном) выступает за родной Лисаковск

- Я учусь в костанайском колледже на электромеханика, тренируюсь теперь здесь же, но родом я из Лисаковска, поэтому выступаю на турнире от родного города, - рассказал «НГ» 16-летний борец Ринат ВАЛЕЕВ. - Бои здесь реально трудные. Соперники выкладываются по полной и руки устают. Стараюсь зайти за спину и оттуда сделать приём. Противник может противостоять с помощью переворота, но пока у них не получается так сделать.

Гарик ТОРОСЯН приехал из Челябинска, в весовой категории 65 кг он занял 2-е место. В греко-римской борьбе Гарик - человек новый, тренируется всего 10 месяцев. Но до этого 4 года занимался дзюдо.

Гарик Торосян из Челябинска (в красном) занимается греко-римской борьбой всего 10 месяцев, но завоевал серебро в весовой категории 65 кг

- Почуствовал, что борьба это мой спорт, сердце подсказало, - рассказал Торосян. - Я люблю плотную борьбу, чем бить на расстоянии. Поэтому такой спорт мне больше нравится. Мне пока только опыта не хватает, но это я ещё наверстаю.

Борцы из Костаная готовились к турниру основательно, некоторые даже разработали свою тактику.

Виктор Плавский в синем старается набрать очки в самом начале схватки

- Борюсь по старой технике: набираю несколько очков и потом стою до последнего, сохраняя преимущество, - поделился с "НГ" костанаец Виктор ПЛАВСКИЙ. - Пока у противника не хватает техники. Тренер не даёт расслабиться - сразу после боя направляет на разминку.

В итоге у костанайцев 10 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда Костанайской области по всем весовым категориям.

- Это такое неофициальное первенство области, - отмечает тренер ДЮШОР Михаил ДОСМОГАМБЕТОВ. - Тем, кто пройдёт отбор, предстоит серьёзный путь подготовки к республиканским чемпионатам. Мы потом соберёмся тренерами и решим, что нужно и можно сделать.

Призеры турнира

Место

Борец

Регион

45 кг

1

Нурболат Бердикулов

Кыргызстан

2

Иззатбек Ахматжонов

Узбекистан

3

Алихан Дурсунов

Костанай

3

Чигис Таукелев

Костанайский район

48 кг

1

Михаил Кульпин

Костанай

2

Александр Васильковский

Карталы

3

Баймурза Атакпаев

Костанайский район

3

Сергей Старинский

Рудный

51 кг

1

Азизбек Йулдошев

Узбекистан

2

Ноил Умаров

Костанай

3

Игорь Харитонов

Костанай

3

Рахат Нурлубеков

Жаксы

 55 кг

1

Тагир Гасымов

Жаксы

2

Жигер Бабыр

Аулиекольский район

3

Карим Мурзакулов

Лисаковск

3

Асан Тобылбек

Костанайский район

60 кг

1

Мухаммад Али Юсупов

Узбекистан

2

Изновр Абаев

Атбасар

3

Мадияр Ашыркулов

Степногорск

3

Андрей Ступин

Челябинск

65 кг

1

Азиз Гасымов

Жаксы

2

Гарик Торосян

Челябинск

3

Александр Зайцев

Челябинск

3

Павел Колесников

Челябинск

71 кг

1

Малик Жалелов

Костанай

2

Кирилл Спорынин

Челябинск

3

Вадим Альт

Костанай

3

Талгат Тулеуханов

Костанай

80 кг

1

Абдуллох Абдумуталибов

Узбекистан

2

Юрий Харламов

Челябинск

3

Семён Панов

Белорецк

3

Никита Галкин

Костанай

 

92 кг

 

1

Артем Рожнов

Карталы

2

Никита Абрамов

Челябинск

3

Иусуф Мациев

Нур-Султан

3

Эльнур Жусубеков

Костанай

110 кг

1

Кирилл Черемных

Челябинск

2

Муса Жаскенов

Костанай

3

Мурат Бегежанов

Рудный

3

Максат Жакенов

Костанайский район

 
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