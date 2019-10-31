Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления

«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», - сформулировал монтёр Мечников, персонаж романа «12 стульев». И заслужил похвалу от главного героя: «Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь». Казахстанским чиновникам, пытавшимся прояснить суть указа президента РК о согласовании ключевых кадровых назначений с председателем Совета безопасности, тоже хорошо было бы взять пару уроков у человека, измученного нарзаном.

За неделю по поводу указа успели высказаться министр информации и общественного развития РК Даурен АБАЕВ, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Казахстана, бывший председатель Конституционного совета Игорь РОГОВ, министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ и пресс-секретарь президента РК Берик УАЛИ. Причем заявление Уали стало реакцией на «некорректный» комментарий главы Минюста - ранее Бекетаев пояснил в кулуарах правительства, что в кадровых назначениях «последнее слово – за Советом безопасности».

- Возможно, под напором журналистов Марат Бекетаев растерялся и дал неверную формулировку, что удивительно, так как должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей, - объяснил Берик Уали прокол коллеги.

Звучит как фраза из выговора о неполном соответствии занимаемой должности. Что удивительно, так как пресс-секретари, даже если они представляют главу государства, обычно не позволяют себе таких резких выражений. Так что за словами г-на Уали видна тень его непосредственного начальника.

Однако, справедливости ради, надо признать, что текст указа может ввести в заблуждение не только министра юстиции. Например, в нем говорится, что с председателем СБ РК должны быть согласованы назначения акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также всех министров, но за исключением глав МИД, минобороны и МВД. Хотя именно три последних позиции относятся к сфере безопасности государства. При этом процедуру согласования должны пройти будущие руководители КНБ, службы внешней разведки и даже службы охраны президента.

Еще более непонятна суета вокруг документа. Журналисты портала the-village.kz заметили, что сообщения об указе были удалены с нескольких сайтов в день публикации - 21 октября. Причем на сайте Zakon.kz под адресной строкой krupnye-naznacheniya-tokaev-budet опубликована новость о рождении ребенка в машине, что само по себе символично. Сообщения нет и на сайте Акорды. Не слишком ли много внимания к указу, который, как заверил Берик Уали, «носит процедурный характер»?

Интересно, что самое внятное объяснение указа дал эксперт, который уже не имеет отношения к госслужбе.

- Если мне вменили в обязанность согласовывать кандидатуры, пожалуйста, согласовываю, - прокомментировал экономист Пётр СВОИК. - Но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы. Я со своей стороны процедуру осуществил, и достаточно. И это тоже может означать, что один человек согласовал свое решение с другим человеком.

Правда, в казахстанских реалиях сложно представить, что кандидат, не одобренный первым президентом, всё равно займет должность, на которую его назначил президент второй. Новая конфигурация власти, если и отличается от прежней, то незначительно: раньше все чиновники смотрели в рот одному человеку, сейчас они получили возможность лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы.

Усложнение процедуры назначения акимов и министров сделает политическую жизнь в Казахстане немного оживлённее, но на населении страны не отразится никак - не мы их выбираем, не нам за них и переживать. Просто мы перестанем удивляться, видя, как исчерпавший кредит доверия и уволенный за подрыв авторитета власти аким вскоре после отставки назначается советником премьер-министра. При полном непротивлении сторон и не такие чудеса случаются.

