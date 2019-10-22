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22.10.19 22:58
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Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95: Что мешало на Турецкий манер алфавит сделать? Отсутствие мозгов.Всего-навсего...
22.10.19 22:57
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: про погоду не пишут. Только привык, а они не пишут. Откуда такой интерес к гидрометцентру? Холодно,напяль малахай и топай на работу :lol:
22.10.19 22:50
maxsaf
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
elektron: Типа что бы иностранные гости-туристы понимали. Да какие? Ну прочитают, а понять то всё равно ничего не поймут. Как не поймут? А зачем тогда все это? :lol:
22.10.19 22:40
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abaika95: А это не вам было адресовано. Ну и пиши тогда в личку!
22.10.19 22:40
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Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт

22 октября 2019, 17:26 |  Государство

Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстрация ©Tengrinews.kz

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в утвержденном алфавите имеются недостатки и необходимо усовершенствовать алфавит.

"Мы рады (словам Президента. - Прим.). Так получилось, что ошибок достаточно. Первый принцип: алфавит должен отражать все звуки казахского языка точно и полно. Этого не было в последнем алфавите. То есть мы не совсем точно и полно отражали весь набор звуков казахского языка", - пояснил Кажибек.

Второй принцип, по его словам, заключается в созвучности с другими близкородственными тюркскими языками.

"У нас очень много общих слов типа "сары", "қара", "ақ", "аяқ", "ат", "алтын", тысячи слов, которые одинаково звучат и имеют одинаковый смысл почти во всех тюркских языках. Поэтому желательно, чтобы алфавит близкородственных языков был также понятен нашим соседям по тюркскому миру. Этим принципам тоже вариант алфавита не полностью отвечал", - считает эксперт.

Он отметил, что, помимо вышеперечисленного, важно, чтобы иностранцы могли легко прочитать казахские слова, основываясь на принципах собственно латинографической орфографии.

"Мы же переходим на латинский алфавит, чтобы нам легче было встроиться в мировое культурное, образовательное, инновационное, техническое пространство. Мы не должны нарушать принципы передачи звуков, которые приняты в латинской графике. Иностранцы приезжают, они должны посмотреть на слово и прочитать его похоже на его звучание. Эти принципы тоже не совсем точно отражались в алфавите", - пояснил Кажибек.

Он добавил, что специалисты института языкознания писали об этом в Администрацию Президента и министрам и очень рады, что их просьбы были услышаны.

"Теперь будет осуществлена еще одна дополнительная коррекция латинского алфавита казахского языка. Все эти принципы учесть абсолютно не сложно. Все очень просто: знаком, который означает гласный звук, следует обозначать гласные звуки; знаками, которые обозначают согласный звук, - согласные звуки. Мы и эти принципы нарушали".

"Такое бывает, ничего страшного в этом нет. Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе. И Президент Касым-Жомарт Токаев поручал не превращать дело в кампанейщину. Что делать, в принципе, известно. Я думаю, в ближайшее время алфавит будет скорректирован таким образом, что он будет более понятен и будет гораздо легче на нем писать", - считает Ерден Кажибек.

В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу.

В феврале 2018 года Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В новом варианте появились акуты (штрихи над буквами).
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ?? Который в статье - не верю!! Наш местный лучше толкует .
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§ Змея Подколодная
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ??

Понятно, что скажет. Что уровень безграмотности в России пугает. На великом и могучем пишут с ошибками.
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§ Coopidon
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 22.10.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал на соседнем ресурсе, тоже эксперт говорил. У тюркоязычных народов много созвучных слов, например, кара, ак и другие. Хотят сделать новую латиницу такой, чтобы любой,например, турок, прочитал и сразу понял смысл.
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§ yudjin
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.10.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе.

...при этом ТРИ раза подписывая то, что ему подсовывали разные псевдоученые.
Итог - ни уму, ни сердцу, абсолютно нелогичный принятый вариант, который не только не упростил написание, как изначально задумывалось, а наоборот усложнил и без того сложные и зачастую длинные слова (несколько звуков стали состоять из 2 букв, а Щ даже из ЧЕТЫРЁХ (аshshy). При этом о передаче уникальных звуков, присущих казахскому языку, о которых пеклись и которые якобы не передавались кириллицей, вообще забыли. Как можно одной буквой I сразу заменить ТРИ звука И,Й,I... причём Й - это согласная, а две другие - гласные.
Как можно так запутать с тремя буквами У... Y -это Ы, а со штрихом уже У.

Любой хоть мало мальски изучавший язык в школе и вузе не додумается выкинуть из алфавита ряд букв (Э, Ю, Ц, Я, Ь, Ъ), которые используются в современном языке, в который за десятки лет вошли в обиход заимствованные слова. А тут ждёт еще одна засада. При изучении языка ребенок теперь должен сортировать заимствованное это слово или исконно казахское. Отсюда и разное написание некоторых звуков. К примеру Аю-aıý , а Парашют - parashút. Ю-она и в африке Ю. ЗАЧЕМ ТАК ВЗРЫВАТЬ МОЗГ, если речь об упрощении?
Та же петрушка с Я... в заимствованных словах предлагают писать как á. Например zarád ...но так á - это по новому алфавиту ә.

Буква Ц- это вообще смешно...не использовать букву саму по себе, имеющуюся на клавиатуре, а только в сочетании CH- Ч... поэтому и появилась ПОЛИСЯ, СИРК, ПИССА, СИФРОВИЗАСИЯ...Что мешало её оставить? уму не постижимо!

Ну вот такие мои мысли... пользуйтесь доморощенные лингвисты.
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* Ваш земляк
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2903
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня один вопрос - за чей счёт банкет?!"Теперь будет осуществлена еще одна дополнительная коррекция латинского алфавита казахского языка."
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§ elektron
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3723
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.10.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Да много уже было и остаётся вопросов. Как например зачем и для чего?( :-x
Типа что бы иностранные гости-туристы понимали. Да какие? Ну прочитают, а понять то всё равно ничего не поймут.
Потому как те же букаФки на разных языках поразному произносятся. Разве, чтоб главное не как у остальных...
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§ maxsaf
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Типа что бы иностранные гости-туристы понимали. Да какие? Ну прочитают, а понять то всё равно ничего не поймут.

Как не поймут? А зачем тогда все это? :lol:
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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