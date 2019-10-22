Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт

Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в утвержденном алфавите имеются недостатки и необходимо усовершенствовать алфавит.

"Мы рады (словам Президента. - Прим.). Так получилось, что ошибок достаточно. Первый принцип: алфавит должен отражать все звуки казахского языка точно и полно. Этого не было в последнем алфавите. То есть мы не совсем точно и полно отражали весь набор звуков казахского языка", - пояснил Кажибек.

Второй принцип, по его словам, заключается в созвучности с другими близкородственными тюркскими языками.

"У нас очень много общих слов типа "сары", "қара", "ақ", "аяқ", "ат", "алтын", тысячи слов, которые одинаково звучат и имеют одинаковый смысл почти во всех тюркских языках. Поэтому желательно, чтобы алфавит близкородственных языков был также понятен нашим соседям по тюркскому миру. Этим принципам тоже вариант алфавита не полностью отвечал", - считает эксперт.

Он отметил, что, помимо вышеперечисленного, важно, чтобы иностранцы могли легко прочитать казахские слова, основываясь на принципах собственно латинографической орфографии.

"Мы же переходим на латинский алфавит, чтобы нам легче было встроиться в мировое культурное, образовательное, инновационное, техническое пространство. Мы не должны нарушать принципы передачи звуков, которые приняты в латинской графике. Иностранцы приезжают, они должны посмотреть на слово и прочитать его похоже на его звучание. Эти принципы тоже не совсем точно отражались в алфавите", - пояснил Кажибек.

Он добавил, что специалисты института языкознания писали об этом в Администрацию Президента и министрам и очень рады, что их просьбы были услышаны.

"Теперь будет осуществлена еще одна дополнительная коррекция латинского алфавита казахского языка. Все эти принципы учесть абсолютно не сложно. Все очень просто: знаком, который означает гласный звук, следует обозначать гласные звуки; знаками, которые обозначают согласный звук, - согласные звуки. Мы и эти принципы нарушали".

"Такое бывает, ничего страшного в этом нет. Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе. И Президент Касым-Жомарт Токаев поручал не превращать дело в кампанейщину. Что делать, в принципе, известно. Я думаю, в ближайшее время алфавит будет скорректирован таким образом, что он будет более понятен и будет гораздо легче на нем писать", - считает Ерден Кажибек.

В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу.

В феврале 2018 года Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В новом варианте появились акуты (штрихи над буквами).