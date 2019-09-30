Руководители местных структур государственных надзорных органов отчитались перед костанайскими предпринимателями

Сегодня, 30 сентября, в здании акимата Костанайской области руководители государственных органов надзора и контроля информировали местное бизнес-сообщество о своей работе. Мероприятие проходило в рамках Единого дня отчета контрольно-надзорных органов, который установил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

- Такие встречи мы будем проводить ежегодно, в последний четверг сентября, - обещал заместитель акима Костанайской области Ерлан КОЙШИБАЕВ. – Нашей целью является профилактика нарушений законодательства по вопросам государственного контроля и надзора, повышение правовой грамотности предпринимателей, организация безопасной деятельности для частного предпринимателя.

По информации Койшибаева, на сегодняшний день в Костанайской области действует 54 708 субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых задействовано около 153 000 работников. За первый квартал ими произведено продукции на 169 млрд тенге.

Для поддержки бизнеса государства из года в год увеличивает объем финансовой поддержки. Только в 2019 году Костанайской области на эти цели выделено 6,5 млрд тенге, которыми поддержано 700 проектов.

- Вместе с тем, я хочу обратиться к бизнес-сообществу: мы ждем от вас ответной реакции, - сказал Койшибаев. – Все возможности государством сегодня предоставлены. Только вы в ответе, насколько эффективно эти средства будут использованы.

Заместитель акима заявил, что сегодня «как никогда повышается статус предпринимателя», и сослался на слова главы государства о том, что «любые попытки воспрепятствовать развитию среднего и малого бизнеса должны рассматриваться, как преступление против государства и преследуются по закону». В этой связи Койшибаев акцентировал внимание участников встречи на принимаемых мерах по противодействию коррупции.

По информации руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныша БЕКБАСОВА, за последние несколько лет в республике выявлено около 1 000 фактов незаконного вмешательства госорганов в предпринимательскую деятельность. За эти нарушения в 2017 и 2018 г.г. осуждено около 50 человек. Что касается коррупционных преступлений, то в Костанайской области с начала 2019 года департаментом привлечены к уголовной ответственности 51 должностное лицо и защищены интересы и права 29 предпринимателей.

Директор региональной Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат АБЕНОВ сообщил, что с начала 2019 году к ним поступило 130 обращений от субъектов бизнеса, в половине случаев они связаны с решениями и действиями контрольных органов.

- В основном, на решения и действия налоговых органов, удельный вес которых составляет 15% от общего количества поступивших жалоб, - уточнил Абенов. – Жалуются также на земельную инспекцию, отдел архитектуры, инспекцию по труду и на службу экономических расследований. По линии налоговых отношений в основном поступают жалобы на необоснованные проверки, аресты счетов и имущества.

По словам Абенова, есть также факты «необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования», что подтверждается проверкой органов прокуратуры. В 2018 году, например, департаментом экономических расследований по вопросам уклонения от уплаты налогов было возбуждено 18 дел. Впоследствии 10 из них были прекращены по причине отсутствия состава преступлений. Однако по ним в течение двух и более месяцев проводились следственные мероприятия, отвлекая предпринимателей от своей деятельности.

- Такое же положение и в текущем году, - добавил директор Палаты. – За 7 месяцев по факту неуплаты налогов возбуждено 8 дел, 5 из которых прекращены по реабилитирующим основаниям.

Еще одну системную проблему обозначил Абенов, это отсутствие четкой методики по определению вины работодателя и работника в случае получения производственной травмы. Он считает, что именно по этой причине оценки степени вины у разных инспекторов отличаются.

Перед представителями бизнес-сообщества отчитались руководители 11 структур контрольно-надзорных органов. Они привели многочисленные факты нарушений, выявленных в ходе проверок, и выразили готовность оказывать предпринимателям практическую помощь с целью их упреждения.

Заместитель акима области Ерлан Койшибаев попросил бизнесменов вносить свои предложения по фактам несовершенства законодательства, мешающего предпринимательствой деятельности, которые будут направлены в вышестоящие государственные органы.

Фото Ксении РЕБИК