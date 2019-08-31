Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали в Британии

Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что массовое применение антибиотиков в кормах животных представляет гораздо большую угрозу для людей, чем глобальное потепление, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

Организм человека вырабатывает устойчивость к антибиотикам через супербаги, которые могут производить фермент, ослабляющий антибиотики и создающий заслон, не дающий им попасть в организм и начать действовать.