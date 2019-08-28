"3 млн тенге с поезда в месяц" - департамент по противодействию коррупции определил масштабы взяточничества в КТЖ

Цифру назвали сегодня, 28 августа, на совещании с участием директора департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныша БЕКБАСОВА и сотрудников всех костанайских подразделений АО "Казахстан Темир Жолы".

Бекбасов сразу заявил, что встреча носит профилактический характер.

- Раньше наш орган культивировался как карательный, сейчас мы от этой практики отходим, - пояснил он. - Мы стараемся культивировать в людях честность, добросовестное отношение к работе. Проблемы у костанайского подразделения есть. Люди вынуждены платить взятки при устройстве на работу, при проезде в поезде без билета, при получении вагонов для отгрузки зерна. Эти проблемы нужно решать.

Начальник отделения железной дороги на станции Костанай Вячеслав МИРОНОВ в ответ заметил, что ему стыдно за нынешнее поколение.

- Есть люди с патологической алчностью, - сказал он. - У железнодорожников есть правило - если что-то препятствует движению поезда, он должен сообщить об этом. То же самое должно быть и с искоренением коррупции. У нас большой коллектив. Мы разработали план по искоренению бытовой коррупции. Кадры на работу принимает комиссия из нескольких человек, есть каналы обратной связи. На вокзале "Костанай" установлены информационный стенд, предупреждающий о коррупции, и монитор, где демонстрируются видеоролики о вреде коррупции.

На совещании тоже показали фильм - о спецоперации антикоррупционной службы, проведенной зимой этого года. В ходе расследования была выявлена коррупционная цепочка - от проводников до начальников поездов и сотрудников линейных отделов. С каждого поезда в день собирали около 100 000 тенге взяток, в месяц эта сумма составляла около 3 млн тенге. 57 сотрудников КТЖ, уличенных в передаче денег, дали признательные показания.

Участники совещания отметили, что идет уборочная кампания, урожайность слабая, сельхозпроизводителям нужны вагоны, нужно рассчитываться за ГСМ, платить зарплаты. В связи с чем возможность получения взяток сотрудниками КТЖ при поставке вагонов нужно полностью исключить. Если хлеб станет "золотым", часть ответственности за это будет возложена на КТЖ.

В завершение сотрудникам КТЖ еще раз напомнили номер колл-центра, по которому можно сообщать о фактах коррупции: 1424.