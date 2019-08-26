32 500 пачек сигарет «Fast» без учетно-контрольной марки обнаружили в Костанае

Сотрудники департамента экономических расследований по Костанайской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли в автомашине "Вольво" 32 500 пачек сигарет марки «Fast» без учетно-контрольной марки и сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение.

"Предварительная стоимость изъятой продукции составляет более 13 000 000 тенге, - сообщила сегодня, 26 августа, пресс-служба ведомства. - По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность».

Фото пресс-службы ДЭР по Костанайской области