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32 500 пачек сигарет «Fast» без учетно-контрольной марки обнаружили в Костанае
26 августа 2019, 16:51 | Криминал
Сотрудники департамента экономических расследований по Костанайской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли в автомашине "Вольво" 32 500 пачек сигарет марки «Fast» без учетно-контрольной марки и сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение.
"Предварительная стоимость изъятой продукции составляет более 13 000 000 тенге, - сообщила сегодня, 26 августа, пресс-служба ведомства. - По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность».
Фото пресс-службы ДЭР по Костанайской области
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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