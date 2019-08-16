ДТП с участием скорой помощи и грузовика прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Как сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе ДП, по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Костанай - Карабутак проводится расследование.
Фотографию из второй машины скорой помощи, которая приехала на место ДТП за пострадавшими, сделали очевидцы аварии
15 августа, примерно в 8 часов, на 155 километре этой трассы, на объездной дороге, в 15 км от села Денисовка, водитель скорой помощи Камыстинской ЦРБ, управляя служебной машиной УАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с идущей в попутном направлении автомашиной Volvo с прицепом под управлением 37-летнего водителя.
В результате ДТП водитель скорой помощи и фельдшер с различными телесными повреждениями госпитализированы в Костанайскую областную больницу.
Ранее эту аварию прокомментировали в управлении здравоохранения.
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Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
//16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.// обманули. 15.08. Алтынсарина не закрыта.
Территория безграничного свинства
Побольше бы нам таких капитанов Жолдыбаевых. Эххх, сразу настанет порядок.
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang: В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-) Вот в чём the question
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: подожди а в статье както по другому вывернуто Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: На самопал похожа. У нас такую в местном магазине за 300 денег продают из под прилавка.)