ДТП с участием скорой помощи и грузовика прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Как сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе ДП, по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Костанай - Карабутак проводится расследование.

Фотографию из второй машины скорой помощи, которая приехала на место ДТП за пострадавшими, сделали очевидцы аварии

15 августа, примерно в 8 часов, на 155 километре этой трассы, на объездной дороге, в 15 км от села Денисовка, водитель скорой помощи Камыстинской ЦРБ, управляя служебной машиной УАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с идущей в попутном направлении автомашиной Volvo с прицепом под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель скорой помощи и фельдшер с различными телесными повреждениями госпитализированы в Костанайскую областную больницу.

Ранее эту аварию прокомментировали в управлении здравоохранения.