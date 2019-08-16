Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка Денисовка в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, машина скорой помощи Карабалыкской ЦРБ и грузовик столкнулись сегодня, 15 августа, на трассе Костанай - Карабутак, в 10 км от п. Денисовка.

В результате пострадали водитель скорой и акушерка, оба - работники Карабалыкской ЦРБ.

Фотографию из второй машины скорой помощи, которая приехала на место ДТП за пострадавшими, прислали "НГ" очевидцы аварии

У водителя - мужчины 1986 г. р. - закрытый перелом верхней трети бедренной кости со смещением справа, открытый перелом средней трети малоберцовой кости справа, обширная рана голени с повреждением мышц, травматический шок. У акушерки 1975 г. р. закрытый внутрисуставной перелом левого коленного сустава, множественные открытые раны обеих голеней, лица и правого предплечья, травматический шок.

В Денисовской ЦРБ им оказали первую медицинскую помощь и отправили в областную больницу в сопровождении медработников. Сейчас состояние пострадавших стабильно тяжелое.