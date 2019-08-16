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maxsaf
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
Серый волк: случай на Гудзоне, но там больше времени было на действия у экипажа. Кукурузная история достойна быть экранизированной
16.08.19 01:29
Серый волк
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
abaika95: в акимате простите мэрии) в летчики пашел Похоже, что иногда выражение, что один дурак может задать столько вопросов, что и сто академиков не ответят, оказыается правдой. К КВС нет...
16.08.19 00:54
elektron
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
Да хватит уже прикалываться. Юбилей города и будет наверняка красиво и весело.
16.08.19 00:43
elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: Не дом точно тот, посмотрел по картам. Хоть Рабочую не переименовали ещё, где детство провёл, радует! ;-)
15.08.19 23:55
maxsaf
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
Victor Yang: в отдельно взятой квартире. Ваш вариант дня города даже дешевле моего ))
15.08.19 23:37
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Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка Денисовка в Костанайской области

15 августа 2019, 19:46 |  Происшествия

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, машина скорой помощи Карабалыкской ЦРБ и грузовик столкнулись сегодня, 15 августа, на трассе Костанай - Карабутак, в 10 км от п. Денисовка.

В результате пострадали водитель скорой и акушерка, оба - работники Карабалыкской ЦРБ. 

Фотографию из второй машины скорой помощи, которая приехала на место ДТП за пострадавшими, прислали "НГ" очевидцы аварии

У водителя - мужчины 1986 г. р. - закрытый перелом верхней трети бедренной кости со смещением справа, открытый перелом средней трети малоберцовой кости справа, обширная рана голени с повреждением мышц, травматический шок. У акушерки 1975 г. р. закрытый внутрисуставной перелом левого коленного сустава, множественные открытые раны обеих голеней, лица и правого предплечья, травматический шок.

В Денисовской ЦРБ им оказали первую медицинскую помощь и отправили в областную больницу в сопровождении медработников. Сейчас состояние пострадавших стабильно тяжелое.
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Комментарии к новости
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§ seroff
Re: Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что делала скорая с КАРАБАЛЫКА в ДЕНИСОВКЕ? Если что между ними около 300 км.
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§ Козлов я
Re: Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они потеряли возле Денисовки???
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§ seroff
Re: Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас окажется что это соседние деревни :lol:
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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