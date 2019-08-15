Евгений ШИБАРШИН: «Перезагрузка» не поможет

Поручение лидера «Нур Отана» Нурсултана Назарбаева своему первому заместителю Бауыржану Байбеку подготовить программу «перезагрузки» партии некоторые эксперты восприняли как начало подготовки к досрочным парламентским выборам.

Такой сценарий развития «транзитного периода» прогнозировался и раньше, однако не обсуждался. Но в конце июля президент Токаев встречается с Байбеком и предлагает членам правящей партии «быть ближе к народу». Три дня спустя Назарбаев также озадачивает своего заместителя необходимостью усиления работы по «сближению партии с народом». В тот же день он встречается с Токаевым и обсуждает вопрос «о развитии институтов гражданского общества». Этого оказалось достаточно, чтобы 31 июля в российской «Независимой газете» появилась статья обозревателя Виктории ПАНФИЛОВОЙ, в которой делается вывод:

- Началась подготовка к внеочередным парламентским выборам, которые могут состояться в конце нынешнего – начале будущего года. Решение будет принято в октябре. Электоральную кампанию предварят политические реформы, которые изменят контуры будущего Парламента.

По Конституции срок полномочий нынешнего состава мажилиса истекает в 2021 году. Парламентские выборы в Казахстане досрочно проводились 5 раз и каждые из них имели свою официальную мотивацию. Хотя в глубине все вместе они имели одну причину – политическое перетряхивание общества, дающее гражданам надежду, что после этого накопившиеся проблемы будут решаться.

Так почему не использовать этот метод в очередной раз? Тем более, что выросло новое поколение казахстанцев, которое по причине своей молодости склонно к радикальным действиям. Их в качестве разрушительного инструмента вполне реально могут использовать оппозиционеры, уставшие от бесперспективности своих притязаний на власть. Это реальный факт, и правящей элите с этим надо что-то делать. Досрочная выборная кампания данную проблему может снять.

Вот только существующая власть вряд ли пойдет на утрату контроля над выборным процессом. Правда, на этот раз нужно сделать что-то такое, что повысит доверие общества к выборам. Судя по раздающимся сейчас призывам на протестных акциях, нужно пересмотреть выборное законодательство и переформатировать структуру Парламента. Чтобы в законодательный орган прошла новая волна политиков, способных провести радикальную модернизацию политической системы.

На мой взгляд, среди множества причин, подвигающих власть к досрочным выборам, главной станет боязнь потери «Нур Отаном» доминирующего положения. Для такого развития событий сейчас слишком много обстоятельств и никакая «перезагрузка» уже не поможет. Она может дать только некоторый пропагандистский эффект.

Будет ли меняться законодательство о выборах и политических партиях, а также переделываться механизм формирования мажилиса? Теоретически именно эти новации могут вдохнуть некоторый смысл в необходимость проведения досрочных выборов. Но в том-то и дело, что главная причина досрочности переизбрания парламентариев может поглотить ее смысл. На выходе мы получим всего лишь косметический ремонт устоявшейся политической системы.