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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
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15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
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Евгений ШИБАРШИН: «Перезагрузка» не поможет

«Главная причина досрочности переизбрания парламентариев может поглотить ее смысл»
15 августа 2019, 08:42 |  Мнения

Поручение лидера «Нур Отана» Нурсултана Назарбаева своему первому заместителю Бауыржану Байбеку подготовить программу «перезагрузки» партии некоторые эксперты восприняли как начало подготовки к досрочным парламентским выборам.

Такой сценарий развития «транзитного периода» прогнозировался и раньше, однако не обсуждался. Но в конце июля президент Токаев встречается с Байбеком и предлагает членам правящей партии «быть ближе к народу». Три дня спустя Назарбаев также озадачивает своего заместителя необходимостью усиления работы по «сближению партии с народом». В тот же день он встречается с Токаевым и обсуждает вопрос «о развитии институтов гражданского общества». Этого оказалось достаточно, чтобы 31 июля в российской «Независимой газете» появилась статья обозревателя Виктории ПАНФИЛОВОЙ, в которой делается вывод:

- Началась подготовка к внеочередным парламентским выборам, которые могут состояться в конце нынешнего – начале будущего года. Решение будет принято в октябре. Электоральную кампанию предварят политические реформы, которые изменят контуры будущего Парламента.

По Конституции срок полномочий нынешнего состава мажилиса истекает в 2021 году. Парламентские выборы в Казахстане досрочно проводились 5 раз и каждые из них имели свою официальную мотивацию. Хотя в глубине все вместе они имели одну причину – политическое перетряхивание общества, дающее гражданам надежду, что после этого накопившиеся проблемы будут решаться.

Так почему не использовать этот метод в очередной раз? Тем более, что выросло новое поколение казахстанцев, которое по причине своей молодости склонно к радикальным действиям. Их в качестве разрушительного инструмента вполне реально могут использовать оппозиционеры, уставшие от бесперспективности своих притязаний на власть. Это реальный факт, и правящей элите с этим надо что-то делать. Досрочная выборная кампания данную проблему может снять.

Вот только существующая власть вряд ли пойдет на утрату контроля над выборным процессом. Правда, на этот раз нужно сделать что-то такое, что повысит доверие общества к выборам. Судя по раздающимся сейчас призывам на протестных акциях, нужно пересмотреть выборное законодательство и переформатировать структуру Парламента. Чтобы в законодательный орган прошла новая волна политиков, способных провести радикальную модернизацию политической системы.

На мой взгляд, среди множества причин, подвигающих власть к досрочным выборам, главной станет боязнь потери «Нур Отаном» доминирующего положения. Для такого развития событий сейчас слишком много обстоятельств и никакая «перезагрузка» уже не поможет. Она может дать только некоторый пропагандистский эффект.

Будет ли меняться законодательство о выборах и политических партиях, а также переделываться механизм формирования мажилиса? Теоретически именно эти новации могут вдохнуть некоторый смысл в необходимость проведения досрочных выборов. Но в том-то и дело, что главная причина досрочности переизбрания парламентариев может поглотить ее смысл. На выходе мы получим всего лишь косметический ремонт устоявшейся политической системы.
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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