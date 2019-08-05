Нарушил ПДД при повороте. Полиция прокомментировала ДТП с участием пассажирского автобуса в Костанае
Автобус, следовавший по маршруту № 10, и легковой автомобиль марки "Мерседес" столкнулись в воскресенье 4 августа. Жертв и пострадавших нет. В отношении водителя автобуса составлен протокол о нарушении ПДД.
ДТП произошло в 15.20 на перекрестке улиц Гагарина и Железнодорожная.
- 62-летний водитель автобуса, следуя по улице Гагарина, при повороте направо на улицу Железнодорожная не занял заблаговременно крайнее положение на проезжей части, а также, не соблюдая необходимый боковой интервал, совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя, - прокомментировли происшествие в пресс-службе департамента полиции.
По факту ДТП в отношении водителя автобуса составлен протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК ("Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества"). Статья предусматривает штраф в размере 20 МРП (50 500 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
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Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Врага Не понял, а кто враг то?))) :lol: :lol: :lol:
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
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Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале: Врага надо знать в лицо
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95: так что будте осторожны мужики) Вот тут я согласен...