Нарушил ПДД при повороте. Полиция прокомментировала ДТП с участием пассажирского автобуса в Костанае

Автобус, следовавший по маршруту № 10, и легковой автомобиль марки "Мерседес" столкнулись в воскресенье 4 августа. Жертв и пострадавших нет. В отношении водителя автобуса составлен протокол о нарушении ПДД.

ДТП произошло в 15.20 на перекрестке улиц Гагарина и Железнодорожная.



- 62-летний водитель автобуса, следуя по улице Гагарина, при повороте направо на улицу Железнодорожная не занял заблаговременно крайнее положение на проезжей части, а также, не соблюдая необходимый боковой интервал, совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя, - прокомментировли происшествие в пресс-службе департамента полиции.



По факту ДТП в отношении водителя автобуса составлен протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК ("Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества"). Статья предусматривает штраф в размере 20 МРП (50 500 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.