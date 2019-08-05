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Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Врага Не понял, а кто враг то?))) :lol: :lol: :lol:
05.08.19 15:59
Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Кстати, у вас, как и у пиндосов тожа, ваще по этой теме опа. Там можно раскошелится за "изнасилование" глазами, либо за сексуальное домогательство предложением попить кофэ....
05.08.19 15:58
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале: Врага надо знать в лицо
05.08.19 15:55
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В банке приколов? На тенге остаток примерно 200 000 тенге. Евро это 500.Бывает и больше остаётся В сберкассе у меня счёт... :lol: :oops: :-P
05.08.19 15:55
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95: так что будте осторожны мужики) Вот тут я согласен...
05.08.19 15:54
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Нарушил ПДД при повороте. Полиция прокомментировала ДТП с участием пассажирского автобуса в Костанае

5 августа 2019, 14:36 |  Происшествия

Автобус, следовавший по маршруту № 10, и легковой автомобиль марки "Мерседес" столкнулись в воскресенье 4 августа. Жертв и пострадавших нет. В отношении водителя автобуса составлен протокол о нарушении ПДД.

ДТП произошло в 15.20 на перекрестке улиц Гагарина и Железнодорожная.

- 62-летний водитель автобуса, следуя по улице Гагарина, при повороте направо на улицу Железнодорожная не занял заблаговременно крайнее положение на проезжей части, а также, не соблюдая необходимый боковой интервал, совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя, - прокомментировли происшествие в пресс-службе департамента полиции.

По факту ДТП в отношении водителя автобуса составлен протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК ("Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества"). Статья предусматривает штраф в размере 20 МРП (50 500 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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