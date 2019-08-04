Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае

Авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Железнодорожная сегодня, 4 августа, в 15.20. Столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате движение по ул. Железнодорожной было временно заблокировано. Полиция приехала в 15:33.

"Мерседес-339" врезался в заднюю дверь автобуса, следовавшего по маршруту № 10.

Автобус, принадлежащий ТОО "Компания STA", ехал по второй полосе по ул. Гагарина, поворачивал на ул. Железнодорожную.

В легковом автобиле помято правое крыло. Пострадавших нет. Все пассажиры пересели на другой автобус.

"Мерседесом" управлял парень лет 20-ти, с ним в салоне была девушка.

- Я ехал на первой полосе, он со второй резко повернул направо, - рассказал "НГ" водитель "мерседеса" Азат КУЛЬЧИКОВ. - Мы затормозили, а он поехал дальше. Нас от удара оттолкнуло к бордюру.

- Водитель мерседеса не соблюдал дистанцию, о чем свидетельствует тормозной путь. Автобус едет по своему маршруту, он не ожидает, что кто-то не соблюдает дистанцию. Он большой, ему нужен радиус для разворота, - прокомментировал ДТП заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО. - Ремонт обойдётся где-то в 50 000 тенге. Приведу пример - недавно у нас был похожий случай: сотрудник ТОО "АБЗ+" 11 июля косил траву, камень отлетел от его газонокосилки. Стекло боковой двери автобуса разбилось, теперь его замена обойдётся нам в 144 000 тенге.

- В салоне было около 60 человек, никто не оплатил проезд, - сообщил водитель автобуса Сайя ТЫНЫСПАЕВ. - Посчитайте мой убыток при условии, что в воскресенье низкий пассажиропоток. Я следил за тем, чтобы не наехать на бордюр, радиус поворота большой. Я ещё и виноват остался.