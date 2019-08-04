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Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

4 августа 2019, 16:00 |  Происшествия

Авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Железнодорожная сегодня, 4 августа, в 15.20. Столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате движение по ул. Железнодорожной было временно заблокировано. Полиция приехала в 15:33.

"Мерседес-339" врезался в заднюю дверь автобуса, следовавшего по маршруту № 10. 

Автобус, принадлежащий ТОО "Компания STA", ехал по второй полосе по ул. Гагарина, поворачивал на ул. Железнодорожную.

 

В легковом автобиле помято правое крыло. Пострадавших нет. Все пассажиры пересели на другой автобус. 

"Мерседесом" управлял парень лет 20-ти, с ним в салоне была девушка.

- Я ехал на первой полосе, он со второй резко повернул направо,  - рассказал "НГ" водитель "мерседеса" Азат КУЛЬЧИКОВ. - Мы затормозили, а он поехал дальше. Нас от удара оттолкнуло к бордюру.

- Водитель мерседеса не соблюдал дистанцию, о чем свидетельствует тормозной путь. Автобус едет по своему маршруту, он не ожидает, что кто-то не соблюдает дистанцию. Он большой, ему нужен радиус для разворота, - прокомментировал ДТП заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО. - Ремонт обойдётся где-то в 50 000 тенге. Приведу пример - недавно у нас был похожий случай: сотрудник ТОО "АБЗ+" 11 июля косил траву, камень отлетел от его газонокосилки. Стекло боковой двери автобуса разбилось, теперь его замена обойдётся нам в 144 000 тенге.

- В салоне было около 60 человек, никто не оплатил проезд, - сообщил водитель автобуса Сайя ТЫНЫСПАЕВ. - Посчитайте мой убыток при условии, что в воскресенье низкий пассажиропоток. Я следил за тем, чтобы не наехать на бордюр, радиус поворота большой. Я ещё и виноват остался. 
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"Нужные деньги"
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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