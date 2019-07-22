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Пенсионеров из пожара спасли полицейские в Костанайской области

Ксения РЕБИК

22 июля 2019, 16:41 |  Происшествия

Горел частный дом в Сарыколе. В нем едва не погибли пожилые хозяева.  Сейчас жизни 68-летнего инвалида Владимира Чиркова и 76-летней хозяйки дома Галины Зименко ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Пожар майор полиции Анвар ОМАРОВ и старший сержант Александр ИЛЬЯШОВ заметили случайно. Горело подворье частного дома в по ул. Тауелсиздик. Полицейские сообщили о происшествии дежурному в отделе полиции и в пожарную часть, а сами бросились к дому. Во дворе уже горели хозяйственные постройки. Дом был полон дыма.

- Когда мы забежали во двор, мы еще не знали, есть ли кто-то из жильцов в доме, - рассказал Анвар Омаров.

Зайдя в дом, полицейские увидели лежавшего без сознания на кровати Владимира Чиркова, инвалида 2 группы.Он парализован и не мог спастись самостоятельно. Полицейские на покрывале вынесли мужчину на воздух и оказали ему первую медицинскую помощь. А затем вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в ЦРБ Сарыкольского района.

Следом Омаров и Ильяшов вынесли из дома хозяйку  – Галину Зименко. Женщина недавно из-за болезни перенесла операцию и также не могла выбраться из дома самостоятельно.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание сухой травы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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