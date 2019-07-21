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Ольга ГОРАЙ: Культурное обнищание

21 июля 2019, 06:57 |  Мнения

Столбики термометров перевалили за отметку +35 градусов. Весь честной народ повалил на берега рек и озер в поисках спасительной прохлады. Все оборудованные пляжи - платные, бесплатные и необорудованные, но доступные для купания места - забиты до отказа.

Мы с супругом снарядили велосипеды и покатили искать нетронутый природный оазис и уединенное местечко на берегу Тобола для ночлега с палаткой. Недалеко от резиденции президента, со стороны села Альжанка, нашли пустынное местечко - луг цветет, наполняя запахом все вокруг, деревья создают тень, есть заход в воду, берег приличный, если не считать одной выкинутой жестяной банки и пары бумажек.

Расположились на берегу, но поставить палатку еще не успели. Красота, тишина... Пока ее не нарушила бессмысленная громкая музыка и рядом с нами не завизжали тормоза «девятки». Из салона высыпала шумная компания. Мужчины и женщины разговаривали исключительно матом, иногда вставляя нормальные слова, смешили друг друга низкими шутками, курили, бросая окурки себе под ноги, а купаться пошли в одежде. Они приехали просто спастись от жары. 

«Веселую» компанию, погрузившуюся в «девятку» и укатившую восвояси, сменила приличная семья с тремя детьми. Все шло хорошо, они купались, следили за отпрысками. Но потом я невольно услышала их разговор. В обыденную беседу они вплетали отборные маты, ничуть не стесняясь маленьких детей. 

Вечером к нам в гости пожаловала молодая пара. У них все для отдыха - палатка, лодка, шашлыки, самовар. «Мы не помешаем?» - спросил парень. Мы не ответили, но они все равно уверенно расположились рядом с нами, врубив в машине музыку. Скоро к ним присоединились еще две молодые семьи. Нам пришлось поставить палатку подальше. Правда, компания вела себя прилично. Они отдыхали, жарили шашлыки, слушали музыку, которую в 24.00 мы вежливо попросили выключить.

Каким же оказалось чудесное утро: мы проснулись, а вокруг никого. Ни музыки громкой, ни мата. Пение птиц, звуки природы и плеск воды. Только на берегу - пачка от сигарет, кострище и обгорелые бревна. Хорошо, что люди не оставили больше мусора, который кучами лежит вдоль Тобола и на пляжах после бурных выходных.

Мне жаль людей, которые не осознают, как они живут, как разговаривают, не видят красоты вокруг. Они нищие в культурном и моральном смыслах, и это неисправимо. Огорчает то, что у таких людей есть дети, которые растут в этом культурном хаосе и подражают своим родителям. Надеюсь, они вырвутся из этого плена.
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