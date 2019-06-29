Помощник ответсека министерства образования подозревается в хищении 11 млн тенге
Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере помощником ответственного секретаря министерства образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.
По данным пресс-службы МОН, упомянутый помощник министра, которого подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере, исполнял основные функции как постоянный помощник ответственного секретаря. Однако он числился помощником министра в связи с ограниченностью штатной численности госоргана.
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