Помощник ответсека министерства образования подозревается в хищении 11 млн тенге

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере помощником ответственного секретаря министерства образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.

По данным пресс-службы МОН, упомянутый помощник министра, которого подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере, исполнял основные функции как постоянный помощник ответственного секретаря. Однако он числился помощником министра в связи с ограниченностью штатной численности госоргана.