Подозреваемый в убийстве жительницы Мендыкаринского района задержан через год после преступления

Сотрудники полиции установили и задержали 47-летнего мужчину, который признался, что 30 июля 2018 года он случайно убил свою знакомую и спрятал тело. Молодая женщина почти год числилась в розыске.

Иллюстративное фото newkuban.ru



Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 6 августа 2018 года в отдел полиции Мендыкаринского района с заявлением обратилась эительница села Алешинка, которая рассказала, что несколько дней назад ушла из дома и не вернулась ее тетя. Пропавшей был 31 год.



В ходе следствия сотрудниками полиции задержан знакомый пропавшей, который был прописан в Костанайском районе, но жил в съемном доме в селе Алешинка. Установлено, что в тот день женщина была у него. Они поссорились. По словам задержанного, в ходе конфликта он толкнул подругу. Она упала, ударилась и умерла.

Испугавшись последствий, мужчина зарыл тело у озера вблизи села. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.