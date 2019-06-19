Подозреваемый в убийстве жительницы Мендыкаринского района задержан через год после преступления
Сотрудники полиции установили и задержали 47-летнего мужчину, который признался, что 30 июля 2018 года он случайно убил свою знакомую и спрятал тело. Молодая женщина почти год числилась в розыске.
Иллюстративное фото newkuban.ru
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 6 августа 2018 года в отдел полиции Мендыкаринского района с заявлением обратилась эительница села Алешинка, которая рассказала, что несколько дней назад ушла из дома и не вернулась ее тетя. Пропавшей был 31 год.
В ходе следствия сотрудниками полиции задержан знакомый пропавшей, который был прописан в Костанайском районе, но жил в съемном доме в селе Алешинка. Установлено, что в тот день женщина была у него. Они поссорились. По словам задержанного, в ходе конфликта он толкнул подругу. Она упала, ударилась и умерла.
Испугавшись последствий, мужчина зарыл тело у озера вблизи села. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 4
Всего: 182
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Память о достойном человеке!
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник:www.ng.kz Так-то, 22 июня 2019 года - 78 годовщина начала ВОВ.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... до двух лет как-бы, если пакет не нарушен. бактерий там нет .после пастеризации. цвет может только измениться.после года хранения. ...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: а какая разница,сколько он стоял в магазине. Алекс, я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: срок - хранения до 23.11.19.,нормальный. Так неизвестно, сколько он стоял в магазине.. а какая разница,сколько он стоял в магазине.срок хранения же указан. если температурный режим...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать Алекс, не знаю. Я на такой фирме - не работал... :lol: :oops: Но тебе - верю... :lol: ;-)