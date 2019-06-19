​Шукеев ответил на обвинения о приеме на работу родственников

В ходе брифинга, посвященному годовщине образования Туркестанской области Умирзак Шукеев ответил на несколько неудобных вопросов и рассказал, кого предпочитает видеть в своей команде, передает Elitar.kz.

Фото inbusiness.kz

Прежде всего - это талантливая и предприимчивая молодежь. И таких самородков он находит во время своих командировок.

Что касается обвинений о приеме на работу родственников, Умирзак Шукеев категорически это опроверг:

- Кто-то думает, что я стараюсь принять на работу своих родственников или знакомых, на самом деле это не так. Это можно легко проверить. Просто проведите анализ - кого я обычно принимаю на работу. Где бы я не работал: в Костанае, Нур-Султане или Шымкенте я выбираю предприимчивых ребят. У акимов должна быть своя команда, но из разных сфер деятельности, - сказал Омирзак Шукеев.