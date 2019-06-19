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Victor Yang
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19.06.19 14:06
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... до двух лет как-бы, если пакет не нарушен. бактерий там нет .после пастеризации. цвет может только измениться.после года хранения. ...
19.06.19 13:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: а какая разница,сколько он стоял в магазине. Алекс, я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... :lol:
19.06.19 13:45
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: срок - хранения до 23.11.19.,нормальный. Так неизвестно, сколько он стоял в магазине.. а какая разница,сколько он стоял в магазине.срок хранения же указан. если температурный режим...
19.06.19 13:33
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать Алекс, не знаю. Я на такой фирме - не работал... :lol: :oops: Но тебе - верю... :lol: ;-)
19.06.19 13:26
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​Шукеев ответил на обвинения о приеме на работу родственников

19 июня 2019, 11:42 |  Государство

В ходе брифинга, посвященному годовщине образования Туркестанской области Умирзак Шукеев ответил на несколько неудобных вопросов и рассказал, кого предпочитает видеть в своей команде, передает Elitar.kz.

Фото  inbusiness.kz

Прежде всего - это талантливая и предприимчивая молодежь. И таких самородков он находит во время своих командировок.

Что касается обвинений о приеме на работу родственников, Умирзак Шукеев категорически это опроверг:

- Кто-то думает, что я стараюсь принять на работу своих родственников или знакомых, на самом деле это не так. Это можно легко проверить. Просто проведите анализ - кого я обычно принимаю на работу. Где бы я не работал: в Костанае, Нур-Султане или Шымкенте я выбираю предприимчивых ребят. У акимов должна быть своя команда, но из разных сфер деятельности, - сказал Омирзак Шукеев.
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