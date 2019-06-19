Только 30% объектов социальной инфраструктуры полностью доступны для инвалидов в Костанайской области

О том, как выполняется поручение президента о мерах по созданию безбарьерной среды для инвалидов, рассказал сегодня, 18 июня, на брифинге руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ.

Ст. 25 Закона РК "О соцзащите инвалидов" обязывает всех юридических лиц, независимо от формы собственности, и всех физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, создавать доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры людям с инвалидностью. Как сообщил Муратбеков, в Костанайской области 56% инвалидов проживают в городах и 44% - в сельской местности. По функциональным нарушениям статистика такая: инвалидов по слуху - 1 170, по зрению - 4 540, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - 7 057, с другими нарушениями - 7 776.

В Казахстане утвержден национальный план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012-2018 годы. В 2012-2013 годы, на первом этапе реализации плана, главным направлением было обеспечение доступности объектов в основных сферах жизнедеятельности. Местные исполнительные органы провели инвентаризацию и паспортизацию всех действующих зданий. По Костанайской области общее количество паспортизированных объектов социальной и транспортной инфраструктуры составило 1 568.

На втором этапе, в 2014-2015 годах, был разработан региональный план адаптации социальных объектов для инвалидов. К 2018 году планировали адаптировать 1 166 объектов из общего числа паспортизированных. В 2018 году эти мероприятия были завершены по всей области.

- Наш департамент проводит постоянный мониторинг объектов социальной инфраструктуры, - отметил Муратбеков. - Мониторинг показывает, что не всегда адаптация выполняется качественно, либо она выполняется только для одной категории инвалидов - как правило, инвалидов-колясочников. При этом могут совершенно не учитываться интересы инвалидов по зрению и по слуху. Только 30% объектов адаптированы без нарушений. Частые нарушения - это неправильно сделанный пандус, неправильно установленные поручни, отсутствие контрастной окраски и тактильных полос для слабовидящих и слепых, отсутствие табличек с шрифтом Брайля. Такие нарушения выявляются, на имя акима города или района направляется письмо о принятии мер по их исправлению. Объекты потом повторно проверяются, чтобы проконтролировать исправления.

На сегодня по области из 756 учреждений образования полностью доступны доступны для инвалидов 20%, из 656 учреждений культуры - менее 10%, из спортивных сооружений - 20%, из 215 медицинских учреждений - 38%.

Особого внимания требует адаптация городского общественного транспорта. Замена автобусного парка - очень затратное мероприятие, владельцы предприятий-перевозчиков не могут заменить свои автобусы на низкопольные, чтобы инвалиды-колясочники заезжали в салон без затруднений. В такой ситуации продуманно поступили в ИП «Брунер», обслуживающем маршруты №№ 3 и 25. Все 36 автобусов оборудованы переносными пандусами. В ближайшее время на этом предприятии начнут работы по адаптации автобусов для инвалидов с другими функциональными нарушениями.

Предстоит еще большая работа по адаптации среды для инвалидов, включая жилые дома, дворовые территории, тротуары, различные учреждения, но подвижки в этом вопросе уже начались. Мурат Муратбеков призвал инвалидов быть более активными в отстаивании своих прав. Если кто-то из них столкнулся с объектом, доступ в который ограничен, нужно сообщить об этом в департамент труда и соцзащиты, поскольку проверку объектов департамент проводит только по заявлениям граждан.