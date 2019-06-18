Напавшего на жительницу Аулиеколя грабителя задержал по горячим следам участковый инспектор

11 июня в Аулиекольский отдел полиции обратилась жительница районного центра с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил нападение на нее и пытался похитить сотовый телефон.

Иллюстративное фото kherson.life

Как сообщила сегодня, 18 июня, пресс-служба ДП Костанайской области, в течение трех часов полицейские установили и задержали подозреваемого.

"49-летняя женщина днем возвращалась с работы, - пояснили в ведомстве. - Как рассказала потерпевшая, между улицами Мира и Родниковой есть тропинка около оврага, по которой она каждый день ходит домой. В этот день, когда женщина дошла до середины оврага, неизвестный мужчина неожиданно напал на нее и стал душить. Женщина стала кричать и просить о помощи. Мужчина убежал в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала приметы мужчины. На раскрытие преступления был ориентирован личный состав отдела полиции.

Участковый инспектор, старший лейтенант полиции Кайрат Аскаров стал обходить свой участок и увидел мужчину, подходящего по приметам. Подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний житель села Аулиеколь, который дал признательные показания.

По данному факту ведется досудебное расследование.