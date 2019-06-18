Форум
Fasd
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Костанае
Красиво разьехались. Прям как в балете.
18.06.19 11:56
Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Обликоморале: особенно касаемо ГБО А также лакокрасочных материалов.
18.06.19 11:42
drakon
«Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала «общественного диалога»
maxsaf: И обязательную регистрацию на форуме НГ отменить :-o 8-) :lol: Максаф - сфоткайся с Плакатом и выставь фотку - здесь... :lol: :oops:
18.06.19 11:23
drakon
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
Хозяин: отписались - "брехня" "Брехня", они имели ввиду,что отключалось по всему - миру. Кроме Казахстана, ниеде, ничего не - отключалось... :lol: :oops: :-P
18.06.19 11:13
Хозяин
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
Ну надо же уметь между строк читать ;-) "Министерство не получало предписаний...", а про глобальные проблемы - это сильно! Пенсионеры и те кто с техникой на Вы конечно поверят, а остальные,...
18.06.19 10:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Напавшего на жительницу Аулиеколя грабителя задержал по горячим следам участковый инспектор

18 июня 2019, 10:51 |  Криминал

11 июня в Аулиекольский отдел полиции обратилась жительница районного центра с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил нападение на нее и пытался похитить сотовый телефон.

Иллюстративное фото kherson.life

Как сообщила сегодня, 18 июня, пресс-служба ДП Костанайской области, в течение трех часов полицейские установили и задержали подозреваемого.

"49-летняя женщина днем возвращалась с работы, - пояснили в ведомстве. - Как рассказала потерпевшая, между улицами Мира и Родниковой есть тропинка около оврага, по которой она каждый день ходит домой. В этот день, когда женщина дошла до середины оврага, неизвестный мужчина неожиданно напал на нее и стал душить. Женщина стала кричать и просить о помощи. Мужчина убежал в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала приметы мужчины. На раскрытие преступления был ориентирован личный состав отдела полиции.

Участковый инспектор, старший лейтенант полиции Кайрат Аскаров стал обходить свой участок и увидел мужчину, подходящего по приметам. Подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний житель села Аулиеколь, который дал признательные показания.

По данному факту ведется досудебное расследование.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.06.19 11:53 Костанаец Залим Кувамбаев завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу
18.06.19 10:29 ДТП с автомобилем, врезавшимся в фуру, прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
18.06.19 10:12 Где отключат электроэнергию на этой неделе
18.06.19 09:47 «Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала «общественного диалога»
17.06.19 19:59 Кандидатуру на должность акима Костанайской области согласовали с депутатами облмаслихата
17.06.19 17:56 «Молодые создали конкуренцию» - чемпионат РК по муай-тай прошел в Костанае
17.06.19 17:31 Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
17.06.19 17:27 Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня украли мой голос"
17.06.19 17:04 Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в Денисовском районе баранов
17.06.19 16:15 Дожди и грозы не покинут Костанайскую область в ближайшие два дня

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 235
Пользователей: 0
Всего: 235

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх