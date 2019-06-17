Реагировать на обращения по номеру 109 в Костанае будут не только городские ведомства, но и областные

Работу ситуационного центра iKомек, который в мае открылся в Костанае, таким образом планируют сделать более результативной. Сейчас из 30 областных и республиканских организаций к этой системе подключены только управление здравоохранения и управлению по контролю за использованием и охраной земель.

Фото из архива "НГ"

- Аким Костаная Кайрат Ахметов высказал предложение, - сообщил сегодня, 17 июня, на заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - В настоящее время поступает от жителей много обращений, среди них немало тех, которые входят в компетенцию областных и республиканских государственных учреждений. То есть, для решения вопросов граждан должны они подключаться.

Аким области поручил всем областным управлениям, территориальным подразделениям республиканских ведомств обеспечить подключение к работе системы iKомек до 1 июля.