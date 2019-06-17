Акима Федоровского района накажут из-за его бывшего заместителя-взяточника

Об этом сегодня, 17 июня, на заседании комиссии по противодействию коррупции сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Фото из архива "НГ"

- Заместитель акима Федоровского района Сошников 18 апреля был задержан сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки, - напомнил глава области. - Признан виновным, по приговору суда ему назначен штраф в размере 4,5 млн тенге. Поручаю аппарату акима области совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы вынести на заседание кадровой комиссии вопрос рассмотрения дисциплинарной ответственности акима Федоровского района - за отсутствие должного контроля, повлекшее коррупционное правонарушение его заместителя.

Архимед Мухамбетов поручил подготовить заседание кадровой комиссии в течение недели.