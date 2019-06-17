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Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
лимон: если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать? Там должна быть очень хорошая система механической вентиляции, датчики газа и легкосбрасываемые конструкции....
17.06.19 14:36
лимон
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Victor Yang: У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО. а если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?
17.06.19 14:23
drakon
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
В народных новостях пишут, что в этом здании - находились фаст - фуд и детский центр на 2 этаже. Правда? Или нет... :-o
17.06.19 14:12
Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании. У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.
17.06.19 14:02
Kairat stayer
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
alex_60: бабаев разных,студентке, металургу, Чаплину. лошадей, яблоко. Не путай, малые архитектурные формы, которые не вносятся в государственный список, реестр и.т.д. памятников и являющимися...
17.06.19 13:48
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Акима Федоровского района накажут из-за его бывшего заместителя-взяточника

Галина КАТКОВА

17 июня 2019, 11:43 |  Государство

Об этом сегодня, 17 июня, на заседании комиссии по противодействию коррупции сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Фото из архива "НГ"

- Заместитель акима Федоровского района Сошников 18 апреля был задержан сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки, - напомнил глава области. - Признан виновным, по приговору суда ему назначен штраф в размере 4,5 млн тенге. Поручаю аппарату акима области совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы вынести на заседание кадровой комиссии вопрос рассмотрения дисциплинарной ответственности акима Федоровского района - за отсутствие должного контроля, повлекшее коррупционное правонарушение его заместителя.

Архимед Мухамбетов поручил подготовить заседание кадровой комиссии в течение недели.
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