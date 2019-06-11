Двух россиян задержали при попытке перевезти через границу рога архара, лося и оленя в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Костанайский пограничный отряд регионального управления "Солтустик" задержал 6 июня, в 18:00, 40-летнего россиянина. Он пытался пересечь границу на личной машине по автотрассе Костанай-Москва. В багажнике пограничники нашли рога архаров в количестве двух штук.
- Через полтора часа задержали другого гражданина РФ, 1973 г. р., - рассказала "НГ" старший офицер отдела воспитательной работы ВЧ 2031 Анна ЖУКОВА. - Он также на своей машине попытался провезти через границу ценный груз. На этот раз пограничники нашли у него рога лося и оленя.
Как пояснили в пресс-службе ВЧ 2031, задержанных передали в ОВД Тарановского района и Житикары.
Однако предъявить обвинения полицейские россиянам не смогли. Изъятые рога оказались очень старыми, поэтому нет возможности доказать нарушение ст. 337 УК РК (незаконная охота).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 131
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Скоро у нас в стране запретят разговаривать друг с другом, а вдруг поделитесь своим мнением...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
electro: хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации Так понаподписываются во всякие группы - одноклассники, однодворники, одноподъездники и т.д., где часть народа бездельничают, а...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Не работает. Только что проверял. Немцы, РФ как там у вас дела? Чёт не могу на связь выйти.
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Ну хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации :lol:
Медвежонок Катя в порядке!
Так эта медведица там уже несколько лет как живёт. Лет 5 назад на пейнтбол ездил и она там уже была. Или ещё одна появилась?