Двух россиян задержали при попытке перевезти через границу рога архара, лося и оленя в Костанайской области

Костанайский пограничный отряд регионального управления "Солтустик" задержал 6 июня, в 18:00, 40-летнего россиянина. Он пытался пересечь границу на личной машине по автотрассе Костанай-Москва. В багажнике пограничники нашли рога архаров в количестве двух штук.

- Через полтора часа задержали другого гражданина РФ, 1973 г. р., - рассказала "НГ" старший офицер отдела воспитательной работы ВЧ 2031 Анна ЖУКОВА. - Он также на своей машине попытался провезти через границу ценный груз. На этот раз пограничники нашли у него рога лося и оленя.

Как пояснили в пресс-службе ВЧ 2031, задержанных передали в ОВД Тарановского района и Житикары.

Однако предъявить обвинения полицейские россиянам не смогли. Изъятые рога оказались очень старыми, поэтому нет возможности доказать нарушение ст. 337 УК РК (незаконная охота).