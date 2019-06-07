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alex_60
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
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"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
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"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
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Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен со следующего месяца

7 июня 2019, 12:55 |  Государство

На брифинге в МВД председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер рассказал, что должно быть у хозяев батутов в обязательном порядке, а также дал рекомендации родителям, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото zakon.kz

По его словам, контроль за эксплуатацией батутов будет установлен уже со следующего месяца, и его будет осуществлять акимат.

- В принципе все это есть и говорить, что ничего нет, нельзя. Все в инструкции написано. Вы покупаете любой прибор, электрический, открываете коробку, там лежит инструкция по эксплуатации - там написано. Первым пунктом написано, "нельзя эксплуатировать прибор пока не изучите данную инструкцию". То же самое и здесь - по батутам. Другой вопрос, что возникает сегодня - если он (батут) произведен, то он должен быть сертифицирован и отвечать условиям безопасности. Был ли сертификат у карагандинских, я не готов говорить. Это следствие выяснит. Я не исключаю, что у нас все идут по пути наименьшего сопротивления. Друг у друга перекупают. Документов, наверняка, нет на данный батут, - сказал он.

При этом глава КЧС пояснил, что владельцы батутов при их эксплуатации должны учитывать возрастные и весовые особенности детей.

- В Ютуб зайдите, посмотрите, напишите "батуты" и там выйдет очень много предложений, в том числе коммерческого характера, когда производители рекламируют свою продукцию. Я специально смотрел такой ролик. Производитель рассказывает, вот он стоит 500 тысяч, математику всю рассказывает, сколько должен стоить билет. На самом деле, там кроме техтребований, которые должны быть: правила крепления, эксплуатация - там же элементарные вещи должны быть. Что в зависимости от батута должен учитываться возрастной ценз детей. То есть группами должны быть. Нельзя вместе прыгать на одном батуте детям, которым 3 годика и которым 15 лет. Даже эти прописаны в техрегламентах требования, что должны быть определены возрастные, весовые категории. Ограничения по весу должны быть. Прыгнет ребенок 60 кг весом, а тот который 10 он подлет, естественно, вверх и вылетит за ограждения. По ограждениям там все написано, по зонам. Мы ж такие, мы не спрашиваем, кто там у батута, привязанный он или отвязанный, - подчеркнул Беккер.

В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.

- Я бы сказал, что стоит воздержаться. Надо посмотреть. Мы уже как-то говорили, есть у нас вещи, которые визуально видно, где относятся нормально. Есть же какие-то места, где смотрят и за креплением и за всем остальным. Я рекомендую всем родителям оценивать ситуацию, степень опасности, в том числе и на погодные условия надо смотреть, и на состояние этого батута, и на количество людей, которые находятся возле него, кто его эксплуатирует. Или только деньги собирает или есть техперсонал, который оказывает какую-то помощь, помогает, и готов прийти на помощь в случае необходимости. Смотреть надо, как установлены эти приборы. В техрегламенте прописано, что вплоть до того, что насосы, которые стоят для наполнения, в которых идет постоянная подкачка воздуха, даже эти места должны быть огорожены, чтобы ребятишки не засунули руку в вентилятор и не лишился пальца, - заключил председатель Комитета.
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§ yudjin
Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен со следующего месяца
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5939
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я поражаюсь с наших чиновников, служб, ответственных лиц и прочих бумагомарателей.... Чем все они занимались до любой трагедии? Будь то пожар в торговом центре, после которого начались повсеместные проверки на пожарную безопасность... будь то падение ребенка в школе с лестницы, после которой аким грозится позакрывать все сады при школах и уволить неподчинившихся директоров ... будь то многодетные скитающиеся нищенствующие семьи, которые штурмуют акиматы от безысходности... будь то лишивший жизни перевернутый батут, которые много лет десятками стоят в городе (а не 2 как писали недавно)и не кем не проверяются, не контролируются.

Цитата:
В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.


Извините, а вы тогда за какую деятельность будите зарплату и премии получать? За нуротчёты для астаны?

Итог, в стране, где кто как хочет, тот так и др...ит, порядка не будет НИ-КОГ-ДА!

[Исправлено: yudjin, 07.06.2019 - 13:57]
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§ Маркс
Re: Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Помни, товарищ, что ты должен оценивать все сам. У каждого с собой должна быть передвижная лаборатория и полная электронная библиотека всех справочников, норм и правил, с помощью которых нужно будет оценить объект визуально, затем измерить, взять анализы и только по полученным результатам решать, можно ли пользоваться предложенными услугами.

Помни, товарищ, опасности подстерегают на каждом шагу и только от твоей бдительности зависят твои здоровье и жизнь. Продукты из магазинов давай сначала пробовать животным или наименее ценным членам коллектива. На карусель пропусти вперед товарища. Для ходьбы по тротуару пристройся за мамашей с коляской, потому что там, где пройдет она, пройдешь и ты. В поликлиниках пропускай вперед пожилых, так ты лучше узнаешь о квалификации врача. В любой ситуации веди себя как сталкер в зоне, оценивай ситуацию, анализируй положение, просчитывай шаги. Только так можно выжить в нашем непростом мире. Удачи тебе, костанаец!
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