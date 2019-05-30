Евгений ШИБАРШИН: Уживаться с соседями

Со дня провозглашения Нурсултаном Назарбаевым идеи евразийской интеграции прошло 25 лет, и уже 5 лет как его замысел воплотился в Евразийский экономический союз. Четверть века назад, когда бывшие республики СССР еще были крепко спаяны человеческими и экономическими связями, казалось: нужно за предложением лидера Казахстана увидеть прагматизм интеграции и дело пойдет.

Дело пошло. Но в обратную сторону. Если энергию, потраченную тогдашними реформаторами всех мастей на разрыв вековых скреп, можно было направить на созидательные цели, все евразийское пространство давно бы уже вошло в 10 самых развитых стран мира. В реальности мы оказались на задворках. Хотя и нефте- газоносных, что мало утешает.

Главы государств–участников ЕАЭС приехали 29 мая на юбилейный саммит в Нур-Султан с желанием договориться о путях дальнейшего становления союза. Но за годы суверенизации бывшие республики СССР разошлись так далеко, что некоторые аналитики к перспективам их интеграции относятся скептически. Мало того, что в налаживание нормальных отношений между партнерами этого союза постоянно вклиниваются противоречия между интересами некоторых участников общего рынка, так еще и на глобальном уровне идут процессы, обратные интеграции. Старые союзы зашатались, периферийные страны заявляют о себе все громче, беря на вооружение идеологию национальной самодостаточности. А в ЕАЭС, дескать, нас опять тащат в какой-то союз, сильно напоминающий СССР.

Вообще наблюдать вольный полет свободного духа «национальной идентичности» в условиях полной порабощенности глобальным информационным пространством достаточно грустно. Но куда деться, если это стало идеологией определенных кругов нашего общества, страждущих попасть наконец-то в «цивилизованный мир». Они-то и вопиют о предпочтительности европейской интеграции перед евразийской. Хотя сама постановка этого выбора носит чисто идеологический характер. За ним стоит вполне определенный экономический и политический интерес людей, живущих далеко за пределами Казахстана.

Налаживать нормальные отношения с соседями куда сложнее, чем лежать на диване и грезить мечтами о радужной жизни за семью морями. Там ласковое море, тень от банановых пальм и девушки с привлекательными формами ходят в стрингах. А тут выходишь на лестничную площадку, а видишь: кто-то лампочку вывернул. Да и за стенкой твоей квартиры с завидным постоянством включается перфоратор или прыщавый скинхед уже мозг твой пробил музыкой из сабвуфера.

За 5 лет существования ЕАЭС создано много структур, призванных развязывать узлы, накопившиеся за годы суверенизации в отношениях между участниками этого союза. Сделано уже немало, но мы так устроены, что не замечаем, как некоторые проблемы в этой сфере уже ушли в прошлое. В то же время находятся люди, которые упрощение экономических связей тут же начинают использовать в своих целях, во вред экономическим интересам союзников по ЕАЭС. И попробуй им об этом скажи. Сразу же получишь обвинение в имперских замашках и отсутствии патриотизма.

Очевидно, увидеть в развитии союзнических отношениях с соседями укрепление суверенитета своей страны - тоже нелегкая работа.