В заключительном матче седьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с петропавловским «Кызылжаром», пишет Sports.kz.

Явными фаворитами данного поединка были хозяева поля.

Стартовые составы команд выглядели слеудющим образом:

«Тобол»: Устименко, Жагоров, Ндиайе, Миладинович, Вукчевич, Брага, Тагыберген, Эль-Мессауди, Зуев, Чесноков, Сигневич;

«Кызылжар»: Петров, Валиуллин, Буранчиев, Мартынович, Васильев, Сабино, Жарынбетов, Нойок, Зорич, Гбамбле, Себаи.

Хозяева владели небольшим преимуществом на протяжении всей встречи, сумев открыть счет после красивого удара Николая Сигневича, они пропустили перед перерывом, когда Дарко Зорич головой замкнул навес Руслана Валиуллина. Во второй половине обе команды пытались вырвать победу, сделать это получилось у костанайцев благодаря голу Виктора Браги на 89-й минуте - 2:1.

Теперь у «Тобола» 14 очков и он на четвертом месте турнирной таблицы, «Кызылжар» с восемью баллами идет девятым.

«Тобол» — «Кызылжар» 2:1 (1:1)

Голы: Сигневич 27 (1:0), Зорич 43 (1:1), Брага 89 (2:1).