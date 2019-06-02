Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего сегодня учитель?

Заканчивается учебный год. В вузах кого-то из студентов ждет уже только сессия. И вновь встает вопрос: а для чего сегодня учитель? И чему учить-то, если даже с телеэкранов звучит, что это раньше учитель своими знаниями возвышался над учениками, а сегодня поколдуй над гаджетом – и он в считанные мгновения выдаст такое, что и тысячи учителей не запомнят.

И для чего же тогда учитель, преподаватель вуза? Чтобы подсказывать ученикам и тем паче студентам, что им искать во всезнающем Интернете? Вот ведь удобно - из знатока превратиться в подвид консультанта, подсказывающего, что и где нажать, чтобы обрести искомое. И как тут не заговорить об образовательных услугах, которые подменяют все и вся, включая и потребность в квалифицированных учителях?

Но мой личный, хотя и ограниченный опыт, и опыт моих знакомых коллег показывает, что все далеко не так. Переступающие вузовский порог студенты, конечно, имеют почти безграничный доступ к информации, но реально очень и очень многого не знают. Поэтому даже сегодня педагог обязан давать и знания. А гаджеты - всего лишь новый вид справочников., только более удобный, но при этом и более уязвимый. Они способны выдать и массу вроде бы сведений, взятых непонятно откуда, и не то что неточных, а тех, которые можно отнести к псевдоинформации.

Так о каких же знаниях должна идти речь? Мне кажется, в идеале все очень просто. Во-первых, как и десятки, а то и сотни лет назад, педагог и сегодня несет знания, связанные напрямую с его профессиональной сферой деятельности. Другое дело, что сами эти знания многослойны. Это и знания фактов, событий, информацию о которых можно вылавливать в Интернете, но лишь дополняя то, на что нацеливает школа или вуз. Иначе учащемуся придется искать неведомо где и невесть что.

Вторая важнейшая задача – учить отделять знания от их имитации и фальшивок. Она неотделима от развития критического мышления. Иначе в океане «сведений» можно просто утонуть. Приведу только один показательный пример из вузовской практики, в котором хорошая студентка делает доклад об инквизиции. И что же? На одной странице сказано, что опытные инквизиторы могли определить, кто подлинно виновен, а через пару абзацев говорится, что было множество случаев обвинения невиновных. В подобных случаях и нужен педагог, чтобы показать, как одно не вяжется с другим. Ведь если те же инквизиторы были так проницательны, то откуда невинные жертвы? И таких примеров множество.

И еще одна проблема современного, да и не только современного образования – это псевдознания, то есть знания слов-пустышек, которые в головах студентов напоминают фантики без вложенных в них сладостей. Иначе говоря, слова остаются словами, за которыми у зазубрившего их - пустота. Увы, масштабность тестов (применимых, к примеру, в рамках внутривузовских экзаменов) ведет к потрясающему возрастанию числа таковых, превращающихся в интеллектуально-экологическое бедствие. И здесь задача учителя – наполнить по мере возможности слова, имена, названия событий тем образно-зримым, что врастает не только в память, но и душу.

Упомяну и еще одну задачу – обучение навыкам отделять существенное, более значимое от второстепенного или не имеющего отношения к данному делу. Но и тут перенасыщение тестами способно лишь помешать, а не помочь.

Автор - профессор КГУ им. Байтурсынова

