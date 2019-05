«Туран» - для вас и космонавтов. Легкая вода необходима для оздоровления, омоложения и продления жизни

Сегодня один из последних трендов здоровья в мире - легкая вода. Называется так, потому что в ней пониженное содержание дейтерия (тяжелого изотопа водорода). Благодаря этому вода становится активнейшим биостимулятором, повышающим функциональные возможности организма на клеточном уровне, обладает мощным эффектом оздоровления, омоложения и продления жизни.

В мире ежегодно производят 3-7 млн л в год искусственной легкой воды. Тогда как в Казахстане ежегодно выпускается около 100 млн л в год легкой воды природного происхождения. Ученые из стран СНГ и Европы провели в Астане научно-практическую конференцию «Легкая вода - основа качества жизни и долголетия».

- Про природную легкую воду Казахстана я впервые услышал и хочу сказать, что вашей стране очень сильно повезло, - отметил ведущий научный сотрудник кафедры технологии изотопов и водородной энергетики Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, кандидат технических наук Игорь СЕЛИВАНЕНКО.

В мире пока обнаружено всего несколько источников с природной легкой водой: в Антарктиде, Якутии, на Байкале, Кавказе, в штате Колорадо США и в Казахстане.

В нашей стране легкая вода обнаружена на месторождении Кусколь в Акмолинской области, это регион курорта Боровое. Ее бутилирует завод «Кокшетауские минеральные воды» под маркой Turan.

- Turan - это природная легкая вода, что изучено отделом курортологии НИИ кардиологии и внутренних болезней Минздрава РК, российским НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина, украинским НИИ медицинской реабилитации и курортологии, германским институтом качества «Фрезениус», дающим заключения на все европейские воды, - сказал директор по науке «Кокшетауминводы», член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК, профессор Евгений ПЯТОВ, - это физиологически полноценная вода, которая содержит оптимальный состав минералов, живых бактерий и различных веществ, без которых не может обходиться живой организм.

Легкую воду активно используют для восстановления космонавтов после полетов, где они получают облучение и испытывают потерю кальция в состоянии невесомости.

Пока лучше всего легкая вода изучена в США и Венгрии.

Из результатов исследования венгерского ученого, директора HYD Pharma Inc. for Cancer Research and Drug Development, доктора Габора Шомлая следует, что «легкая вода важна для нормализации клеточных функций, клеточного метаболизма, целостности ДНК и белка. Она имеет широкие возможности для повышения эффективности современной терапии».

Ученые утверждают, что в местах с легкой водой люди живут дольше. В Казахстане пока никаких исследований по легкой воде не проводилось. При этом казахстанская легкая вода при должном распространении может стать преимуществом в здоровье нации.

Только две марки легкой воды бутилируются в мире промышленным способом - российская вода «Байкал» и казахстанская вода Turan. В РК действует первое и пока единственное производство природной легкой воды подобных масштабов. Казахстанцам стоит активно пользоваться таким преимуществом и останавливать свой потребительский выбор на легкой воде Turan.

