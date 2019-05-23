Единственную девушку в аркалыкской тюрьме "поселят" в одиночке
Об условиях содержания единственной девушки, отбывающей наказание в колонии строгого режима в Аркалыке, рассказали в Департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как пояснили в ДУИС, ждать свободы девушке придется в тюрьме еще 8 лет.
"Осужденная из Алматинской области будет отбывать свой срок в одиночной камере, так как других представительниц женского пола сейчас там нет и не было с самого основания тюрьмы (с 1988 года)", - сообщили в департаменте.
Напомним, в аркалыкскую тюрьму для особо опасных преступников (УК-161/12) впервые за все время существования учреждения была этапирована осужденная женского пола. 26-летнюю девушку, осужденную за убийство, перевели туда из учреждения ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области.
Девушка систематически нарушала порядок в колонии. Аркалыкскую тюрьму в народе называют "зоной мясников".
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