Форум
директор пляжа
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
кто бы еще до многих родителей донес эту информацию хотя да, сейчас такие родители им бы самим донести. солидарен
23.05.19 14:01
antonK
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
директор пляжа: пока родители не донесут для своих чад так и будет. кто бы еще до многих родителей донес эту информацию
23.05.19 13:18
директор пляжа
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
поддерживаю.. пока родители не донесут для своих чад так и будет. Водила жиги конечно сейчас попал..
23.05.19 12:38
drakon
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
Опять девочка - не посмотрела. Сначала - налево,потом - направо. И не убедилась, что водитель- "Арбы" её пропускает... :-o
23.05.19 11:29
yudjin
Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?
Панно «Хлеб - Родине» на второй торцевой стене КГУ скоро тоже начнут разбирать Оно незначительно разрушилось. Вино, что кусочки белого цвета выпали. Можно же реставрировать? b.radikal.ru Имея...
23.05.19 11:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Единственную девушку в аркалыкской тюрьме "поселят" в одиночке

23 мая 2019, 13:26 |  Криминал

Об условиях содержания единственной девушки, отбывающей наказание в колонии строгого режима в Аркалыке, рассказали в Департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснили в ДУИС, ждать свободы девушке придется в тюрьме еще 8 лет.

"Осужденная из Алматинской области будет отбывать свой срок в одиночной камере, так как других представительниц женского пола сейчас там нет и не было с самого основания тюрьмы (с 1988 года)", - сообщили в департаменте.

Напомним, в аркалыкскую тюрьму для особо опасных преступников (УК-161/12) впервые за все время существования учреждения была этапирована осужденная женского пола. 26-летнюю девушку, осужденную за убийство, перевели туда из учреждения ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области.

Девушка систематически нарушала порядок в колонии. Аркалыкскую тюрьму в народе называют "зоной мясников".
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.05.19 14:46 На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
23.05.19 13:56 Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
23.05.19 11:49 «Вся борьба еще впереди» - тренеры "Кайсара" и "Тобола" прокомментировали первый матч полуфинала Кубка РК
23.05.19 11:22 Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
23.05.19 10:20 В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство Амангельдинского отдела полиции
23.05.19 09:28 Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?
23.05.19 08:45 Евгений ШИБАРШИН: Победит компромисс
22.05.19 21:01 Гол Федина принес "Тоболу" победу в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана с "Кайсаром"
22.05.19 17:16 Заморозки, потом потепление - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
22.05.19 16:24 До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию скота

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 4
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх