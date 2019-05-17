В график встреч акима Костаная с населением внесли коррективы

Встречи с Кайратом Ахметовым, как и сообщалось ранее, пройдут 23 и 24 мая. Но в связи с производственной необходимостью время встреч в пятницу, 24 мая, изменено. Об этом сообщает пресс-служба акима города.

Фото из архива "НГ"

По всем интересующим вопросам рекомендуют обращаться по номеру 8 (7142) 575-765.

График прием граждан акима города Костанай