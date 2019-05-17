В график встреч акима Костаная с населением внесли коррективы
Встречи с Кайратом Ахметовым, как и сообщалось ранее, пройдут 23 и 24 мая. Но в связи с производственной необходимостью время встреч в пятницу, 24 мая, изменено. Об этом сообщает пресс-служба акима города.
Фото из архива "НГ"
По всем интересующим вопросам рекомендуют обращаться по номеру 8 (7142) 575-765.
График прием граждан акима города Костанай
|
№
|
Место проведения
|
Адрес
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
1.
|
ж.м. Амангельды
|
СШ № 30, ул.Энергетиков, 12
|
23.05.2019 г.
|
15.00 часов
|
2.
|
ж.м. Дружба
|
Дружбинская СШ, ул.Школьная,1а
|
23.05.2019 г.
|
17.00 часов
|
3.
|
Район «Костанай 2»
|
СШ № 15, мкрн. Северо-Западный, квартал 49Б
|
24.05.2019 г.
|
17.00 часов
|
4.
|
ж.м. Киевский
|
СШ № 25, ул.Узкоколейная,14
|
24.05.2019 г.
|
19.00 часов
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