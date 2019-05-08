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Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города
8 мая 2019, 14:35 | Государство
Встречи с Кайратом Ахметовым пройдут 23 и 24 мая. Об этом сообщается на сайте акима города. По всем интересующим вопросам рекомендуют обращаться по номеру 8 (7142) 575-765.
Фото из архива "НГ"
График приема граждан
|
№
|
Место проведения
|
Адрес
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
1.
|
ж.м. Амангельды
|
СШ № 30, ул.Энергетиков, 12
|
23.05.2019 г.
|
15.00 часов
|
2.
|
ж.м. Дружба
|
Дружбинская СШ, ул.Школьная,1а
|
23.05.2019 г.
|
17.00 часов
|
3.
|
Район «Костанай 2»
|
СШ № 15, мкрн. Северо-Западный, квартал 49Б
|
24.05.2019 г.
|
15.00 часов
|
4.
|
ж.м. Киевский
|
СШ № 25, ул.Узкоколейная,14
|
24.05.2019 г.
|
17.00 часов
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