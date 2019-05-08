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arman_kst
Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
Поздравляю! Аренда чисто символическая
08.05.19 15:31
Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
moscowalk.ru
08.05.19 15:23
Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Всех с приближающимся праздником. С Днём Победы. Наши деды, а у кого-то и прадеды войну закончили уже 74 года назад. В уже далеких годах конца семидесятых не старые тогда ещё ветераны в эти майские...
08.05.19 15:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Пролетели они походу. Алекс, мы с соседом - Пожарником, в этом доме - самые Старожилы, из всех.Зашли в дом 1 декабря 2000 г. Скоро - юбилей. Ну а остальные,в основном, по указателю -...
08.05.19 15:19
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: когда нет листьев на деревьях Слов нет, подгодали, когда нет листьев. А ты вечно живой. Пролетели они походу.
08.05.19 15:07
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Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города

8 мая 2019, 14:35 |  Государство

Встречи с Кайратом Ахметовым пройдут 23 и 24 мая. Об этом сообщается на сайте акима города. По всем интересующим вопросам рекомендуют обращаться по номеру 8 (7142) 575-765.

Фото из архива "НГ"

График приема граждан

Место проведения

Адрес

Дата проведения

Время проведения

1.

 ж.м. Амангельды

СШ № 30, ул.Энергетиков, 12

23.05.2019 г.

15.00 часов

2.

ж.м. Дружба

Дружбинская СШ, ул.Школьная,1а

23.05.2019 г.

17.00 часов

3.

Район «Костанай 2»

СШ № 15, мкрн. Северо-Западный, квартал 49Б

24.05.2019 г.

15.00 часов

 

4.

ж.м. Киевский

СШ № 25, ул.Узкоколейная,14 

24.05.2019 г.

17.00 часов

 
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§ Серый волк
Re: Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах...
Серый волк


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Сообщений: 10080
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.05.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спросите кто-нибудь, ходил ли он когда-нибудь по городу?
Пообещайте помочь, чтоб не заблудился, или не сильно был шокирован действительностью. Только мимо оставшихся высоких деревьев не водите.
А то вдруг место запомнит. :lol:
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