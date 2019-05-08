Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города

Встречи с Кайратом Ахметовым пройдут 23 и 24 мая. Об этом сообщается на сайте акима города. По всем интересующим вопросам рекомендуют обращаться по номеру 8 (7142) 575-765.

Фото из архива "НГ"

График приема граждан