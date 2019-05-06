Летают ли казахстанские авиакомпании на Sukhoi Superjet, рассказал министр

Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр сообщил, что Казахстан не использует самолеты типа Sukhoi Superjet 100 на регулярных маршрутах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Самолет Superjet российского производства, он принадлежит частной компании. На регулярных маршрутах такого типа воздушного судна у нас нет. Конечно, произошедшее - страшная трагедия. От имени министерства мы направили телеграмму соболезнования коллегам из Министерства транспорта России. В авиации необходимо неукоснительно соблюдать все требования существующих регламентов. Безопасность - это основной приоритет", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Как пояснили в КГА, в гражданской авиации Республики Казахстан имеется один самолет Sukhoi Super Jet 100, регистрационный номер UP-SJ001.

"Воздушное судно эксплуатирует авиакомпания Comlux-KZ. Самолет прошел модернизацию в США и борт выполняет только бизнес полеты. Необходимо отметить, что самолет на рейсах регулярных пассажирских перевозок не используется. Экипажи UP-SJ001 прошли полный курс подготовки на данное воздушное судно", - добавили в ведомстве.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Из 78 находившихся на борту самолета выжили 37, погиб 41 человек.

Касым-Жомарт Токаев направил Владимиру Путину телеграмму соболезнования.