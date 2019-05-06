Трагедия в Шереметьево: из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего самолёта, выжили 37

Следственный комитет РФ сообщил новую информацию о выживших после пожара на борту самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". 41 человек погиб, сообщает informburo.kz.

В том числе 40 пассажиров и 1 бортпроводник по списку Telegram-канала Mash

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточнённым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", – говорится в информации Следственного комитета.

Ранее в Следкоме сообщали о 13 погибших. Уточнялось, что двое из них дети. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская позже подтвердила журналистам, что в результате катастрофы погиб 41 человек, сообщает РИА "Новости". Шесть человек госпитализированы, состояние троих – тяжёлое.

Фото: Федеральное агентство новостей

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

В авиакомпании "Аэрофлот" рассказали, что эвакуировали пассажиров за 55 секунд.

"Экипаж воздушного судна Аэрофлота, вылетевшего сегодня из Москвы в Мурманск и вынужденного вернуться в аэропорт Шереметьево по техническим причинам, сделал всё для спасения пассажиров. Эвакуация была проведена всего за 55 секунд при отраслевом нормативе 90 секунд. Командир воздушного судна покинул горящую машину последним", – говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список выживших пассажиров. А Telegram-канал Mash – список погибших.

ЧП в аэропорту Шереметьево произошло вечером 5 мая. Экипаж рейса №SU1492 в Мурманск объявил о сбое радиосвязи вскоре после вылета из Москвы, а затем – о чрезвычайной ситуации. Superjet 100 приземлился в Москве через 26 минут после взлёта. Самолёту удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Пассажиры покинули борт по надувному трапу.

Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц.