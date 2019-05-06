Форум
drakon
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Вот это - дааа... :-o
06.05.19 15:02
dandiv
Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
А в отделе ЖКХ акимата помнят, что перекресток Алтынсарина-Гагарина перекрыт ? Автобус потом какими путями будет выезжать с остановки Рабочая?
06.05.19 14:55
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А у нас - во дворе, пыль - лежит, drakon: Вот тоже, пыль лежит,на парковке. безобразие конечно. организуй субботник по подметанию пыли, потом "чаепитие" ,у тебя же опыт...
06.05.19 12:06
unrepeatable
В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт
ужасно, и так страшно летать, а уж тем более когда такие вещи происходят. Соболезнования семьям погибших :cry:
06.05.19 11:25
alex_60
В Казахстане задержан подозреваемый в шпионаже ученый
drakon: Так он же мог все в свое время были.. кто наверху. бывшие комсомольцы,коммунисты. кто бы сомневался. и бумажки лежат . ждут. своего времени.
06.05.19 11:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Толеутай Рахимбеков стал пятым кандидатом в президенты Казахстана

6 мая 2019, 11:23 |  Государство

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Толеутая Рахимбекова пятым кандидатом в президенты от партии "Ауыл" на предстоящих внеочередных выборах 9 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В поддержку кандидата Рахимбекова Толеутая Сатаевича были собраны подписи 122 309 граждан в 15 регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 120 754. Необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в президенты составляет не менее 118 140 подписей", - сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов.

По словам Ихданова, все документы, необходимые для регистрации Рахимбекова, кандидатом представлены и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям.

Фото:election.gov.kz

На заседании ЦИК Рахимбекову вручили удостоверение кандидата.

Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" 25 апреля. Сейчас он работает председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр".

Рахимбеков родился 19 июля 1964 года. В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".

Фото:election.gov.kz

Трудовой путь начал младшим научным сотрудником Казахского сельскохозяйственного института в 1986 году. Позже несколько лет работал заместителем акима Сатпаева.

С 2006 по 2007 годы был директором Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. Работал президентом АО "КазАгроИнновация". В 2009 году был советником заместителя премьер-министра Казахстана. Несколько лет работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

С 2009 по 2011 годы работал заместителем акима Карагандинской области. Последние несколько лет работал вице-министром сельского хозяйства и профессором кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.05.19 14:36 NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
06.05.19 14:34 Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
06.05.19 13:49 Летают ли казахстанские авиакомпании на Sukhoi Superjet, рассказал министр
06.05.19 12:57 Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатами в президенты
06.05.19 12:47 Костанайские участники войны получили именные поздравления с годовщиной Победы от президента РФ
06.05.19 10:53 Первый турнир по боксу памяти заслуженного тренера Каз. ССР Антона Кима провели в Костанае
06.05.19 10:37 Центр для продвижения инициатив Назарбаева появится в Казахстане
06.05.19 10:06 В результате ДТП с участием водителя акима Аулиекольского района погибла женщина
06.05.19 08:46 Трагедия в Шереметьево: из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего самолёта, выжили 37
05.05.19 22:55 В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 183
Пользователей: 3
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх