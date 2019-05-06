Толеутай Рахимбеков стал пятым кандидатом в президенты Казахстана

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Толеутая Рахимбекова пятым кандидатом в президенты от партии "Ауыл" на предстоящих внеочередных выборах 9 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В поддержку кандидата Рахимбекова Толеутая Сатаевича были собраны подписи 122 309 граждан в 15 регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 120 754. Необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в президенты составляет не менее 118 140 подписей", - сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов.

По словам Ихданова, все документы, необходимые для регистрации Рахимбекова, кандидатом представлены и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям.

Фото:election.gov.kz

На заседании ЦИК Рахимбекову вручили удостоверение кандидата.

Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" 25 апреля. Сейчас он работает председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр".

Рахимбеков родился 19 июля 1964 года. В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".

Фото:election.gov.kz

Трудовой путь начал младшим научным сотрудником Казахского сельскохозяйственного института в 1986 году. Позже несколько лет работал заместителем акима Сатпаева.

С 2006 по 2007 годы был директором Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. Работал президентом АО "КазАгроИнновация". В 2009 году был советником заместителя премьер-министра Казахстана. Несколько лет работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

С 2009 по 2011 годы работал заместителем акима Карагандинской области. Последние несколько лет работал вице-министром сельского хозяйства и профессором кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.