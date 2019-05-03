Кражу зерна на сумму более 4 млн тенге предотвратили в Федоровском районе

Злоумышленники похитили с местного предприятия более 60 тонн зерна на сумму 4 млн тенге. Но были задержаны сотрудниками полиции ранним утром 23 апреля.

- Полицейские Иван Гальмуев и Ермек Утемисов патрулировали районный центр Федоровку, - сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Они остановили 2 машины "Камаз" и обратили внимание на то, что прицепы доверху забиты зерном, а водители ведут себя подозрительно. Проверка документов показала, что груз был похищен.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).

Фото пресс-службы ДП Костанайской области