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Кражу зерна на сумму более 4 млн тенге предотвратили в Федоровском районе
Георгий ГОВОРОВ
3 мая 2019, 17:42 | Криминал
Злоумышленники похитили с местного предприятия более 60 тонн зерна на сумму 4 млн тенге. Но были задержаны сотрудниками полиции ранним утром 23 апреля.
- Полицейские Иван Гальмуев и Ермек Утемисов патрулировали районный центр Федоровку, - сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Они остановили 2 машины "Камаз" и обратили внимание на то, что прицепы доверху забиты зерном, а водители ведут себя подозрительно. Проверка документов показала, что груз был похищен.
Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
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