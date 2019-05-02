Малоинвазивные операции на сосудах головного мозга начали проводить в Костанае

Операции с использованием малоинвазивной методики в Костанайской областной больнице проводят уже не один год, но раньше они выполнялись только на сосудах сердца и периферических сосудах. Теперь здесь начали делать эндоваскулярные операции на сосудах головного мозга.

Суть эндоваскулярных вмешательств в том, что место воздействия достигается не через разрез в соответствующей области тела, а через прокол, в который вводится специальное приспособление - канюля. Она служит проводником для ввода других инструментов. При проведении операций на сосудах сердца и мозга прокол делается в паховой области и канюля вводится в бедренную артерию пациента. Через этот «вход» хирург может достичь других сосудов, в том числе и сосудов головного мозга.

По канюле (ее диаметр 2-4 мм), как по трубе, двигается катетер, местоположение которого в реальном времени контролируют с помощью рентгенографа, то есть картину происходящего в теле пациента хирурги видят на экране монитора. Через катетер вводится еще более тонкий микрокатетер, диаметром 0,5 мм, а через него к месту операции доставляются специальные инструменты - например, стенты или баллончики. С их помощью можно исправить патологические изменения в сосуде, где бы он ни находился.

Когда пациенту говорят, что у него аневризма, это значит, что в каком-то месте один из его сосудов патологически расширен из-за истончения стенки. Если «пузырь» лопнет, это грозит кровоизлиянием. В случае с сосудами головного мозга исход ситуации - геморрагический инсульт. И хорошо еще, если пациента успевают доставить в инсультное отделение, где ему спасут жизнь. Но часто такие ситуации имеют летальный исход, если вовремя не остановить излияние крови.

Ранее операции на сосудах головного мозга проводились открытым способом, с трепанацией черепа, что само по себе травматично. Теперь пациент в случае плановой операции может получить абсолютно нетравмирующую помощь и отправиться домой после суток наблюдения в больнице.

Разумеется, плановая операция возможна только при условии, что аневризма выявлена до разрыва, во время обследования. В экстренных случаях, когда больной поступает в больницу с геморрагическим инсультом, длительность нахождения в стационаре и последующей реабилитации будет зависеть от степени поражения головного мозга. Но в любом случае эндоваскулярная хирургия существенно снижает летальность.

Эффективность этой методики подтверждает и статистика кардиологических операций, ставших уже обычными в областной больнице. Высокотехнологичная операционная может принимать пациентов сразу со скорой помощи, минуя длительную подготовку.

- Благодаря внедрению такого алгоритма, когда пациент прямо "с колес" поступает к этому современному оборудованию, нам удалось снизить летальность, - сообщил "НГ" главный врач Костанайской областной больницы Юрий МОИСЕЕВ. - Если в целом по итогам первого квартала прошлого года смертность от острого инфаркта у нас была 15%, то сейчас - чуть более 5%. Это довольно хороший показатель. И по лечению пациентов с инсультами динамика тоже положительная, сейчас летальность от инсультов составляет 10-11%. Мы хотим добиться снижения смертности от инсультов. Но, конечно, мы боремся не за показатели, мы сражаемся за судьбу человека. Тем не менее, сухие цифры очень важны, потому что позволяют оценить эффективность того или иного метода.

Как пояснил Моисеев, эндоваскулярные операции на сосудах головного мозга в областной больнице уже проводились ранее, но только приглашенными из столицы хирургами. Сейчас в Костанае подготовлены два таких специалиста. Один из них уже выполнил две операции по эмболизации (закупориванию) аневризмы сосуда головного мозга.

- Первую самостоятельную операцию по эмболизации сосуда головного мозга мы провели 17 апреля, - рассказал нейрохирург Анатолий ДУЙСЕМБИН. - Пациент поступил экстренно, с массивным кровоизлиянием вследствие разрыва аневризмы. Наша задача была - выключить аневризму из кровотока, так как риск повторного кроизлияния у этого пациента составлял 90%. При повторном кровоизлиянии исход, как правило, летальный. Техника операции позволяет обойтись без трепанации черепа. Аневризма эмболизируется с помощью спиралей из тончайшей платиновой проволоки. Сколько ее уйдет на закупоривание, зависит от размеров аневризмы. Эмболизацию можно проводить как в случае микроаневризмы, так и в случае больших аневризм.

Для овладения техникой эндоваскулярных операций на сосудах головного мозга Анатолий Дуйсембин прошел 7-месячное обучение в Астане. По словам Юрия Моисеева, само наличие высокотехнологичного оборудования в больнице стимулирует желание врачей овладевать новыми методиками и проходить обучение для получения соответствующих сертификатов. В ближайшие годы число хирургов, умеющих проводить малоинвазивные операции, в Костанае будет увеличиваться.

Как отметил Юрий Моисеев, все эндоваскулярные операции в Костанайской областной больнице проводятся бесплатно для пациентов.