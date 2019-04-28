Как доказать наличие долга по зарплате, если человек был трудоустроен неофициально?

Нередко бывшие сотрудники опасаются подавать в суд на работодателя из-за того, что были трудоустроены неофициально, не выплачивая обязательных отчислений. По словам Максима Мостовича, этого бояться не стоит.

"Согласно Трудовому кодексу моментом возникновения трудовых отношений является момент фактического начала выполнения своих трудовых обязательств, а не момент подписания трудового договора", - отметил юрист.

Важно знать, что обязанность по перечислению пенсионных, социальных и иных отчислений и налогов за своих работников возлагается именно на работодателя, а не на работника.

"Как правило, изготовление трудового договора и его подписание инициируются самим работодателем. Если вы приступили к работе, а договора еще нет, можете требовать его изготовления и подписания, при отказе работодателя следует обращаться в Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции. Таким образом, опасения работников, что их тоже привлекут к ответственности за отсутствие трудового договора и неуплату налогов, беспочвенны", - заявил эксперт.

Из сказанного вытекает следующий вопрос - как доказать наличие долга по заработной плате при отсутствии трудового договора? Здесь юрист посоветовал начинать с доказательства факта выполнения работ как таковых, например, свидетельскими показаниями коллег или охраны, которые видели вас на месте работы, делали отметки в журнале посещения о том, когда вы пришли и ушли.

Что может послужить подтверждением деятельности? Как правильно высчитать объем долга?

Подтверждением могут служить документы, доказывающие выполнение вами своих обязанностей, например, подписание вами каких-либо служебных документов (актов приемки-передачи, накладных, актов выполненных работ, квитанций о доставке корреспонденции).