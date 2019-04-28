Как вернуть долг по зарплате
Что делать, если вам перестали выплачивать зарплату, разбирается Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото vlast.kz
В таких ситуациях юрист Максим Мостович советует незамедлительно обращаться в суд. Наличие долга и его размер здесь можно доказать следующими документами:
- Расходные кассовые ордера, которые подтверждают факт выплаты зарплаты до определенного периода и ее размер,
- Выписки из вашего банковского счета,
- Выписки из ЕНПФ.
Эти документы подтвердят, что заработная плата вам выплачивалась, но в какой-то период выплата прекратилась, и это видно из документов.
Нередко бывшие сотрудники опасаются подавать в суд на работодателя из-за того, что были трудоустроены неофициально, не выплачивая обязательных отчислений. По словам Максима Мостовича, этого бояться не стоит.
"Согласно Трудовому кодексу моментом возникновения трудовых отношений является момент фактического начала выполнения своих трудовых обязательств, а не момент подписания трудового договора", - отметил юрист.
Важно знать, что обязанность по перечислению пенсионных, социальных и иных отчислений и налогов за своих работников возлагается именно на работодателя, а не на работника.
"Как правило, изготовление трудового договора и его подписание инициируются самим работодателем. Если вы приступили к работе, а договора еще нет, можете требовать его изготовления и подписания, при отказе работодателя следует обращаться в Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции. Таким образом, опасения работников, что их тоже привлекут к ответственности за отсутствие трудового договора и неуплату налогов, беспочвенны", - заявил эксперт.
Из сказанного вытекает следующий вопрос - как доказать наличие долга по заработной плате при отсутствии трудового договора? Здесь юрист посоветовал начинать с доказательства факта выполнения работ как таковых, например, свидетельскими показаниями коллег или охраны, которые видели вас на месте работы, делали отметки в журнале посещения о том, когда вы пришли и ушли.
Что может послужить подтверждением деятельности? Как правильно высчитать объем долга?
Подтверждением могут служить документы, доказывающие выполнение вами своих обязанностей, например, подписание вами каких-либо служебных документов (актов приемки-передачи, накладных, актов выполненных работ, квитанций о доставке корреспонденции).
Размер заработной платы можно доказывать свидетельскими показаниями ваших коллег или администрации, а если таких доказательств нет, можно попробовать апеллировать к данным из органов статистики о среднем размере заработной платы на данной должности в данном городе.
Как правильно высчитать объем долга?
Если у вас уже есть подтверждение размера заработной платы, то высчитать объем долга можно элементарным умножением стоимости одного рабочего дня на количество рабочих дней просрочки. При отсутствии таковых ничего не остается, кроме как ссылаться на те же свидетельские показания и расчет среднерыночной заработной платы, предоставленный статагентством.
В какие сроки работодатель должен вернуть долг по зарплате? Что делать, если выплата долга затягивается?
Также сотрудник имеет право на предъявление законной неустойки. Здесь следует исходить от ставки рефинансирования, установленной Нацбанком Казахстана. Формулу расчета можно найти в интернете, но и в этом случае потребуется судебный акт, который обязывает работодателя выплатить неустойку.
Как застраховать себя от подобных ситуаций?
Конечно, полностью застраховать себя от трудоустройства в компанию, которая станет банкротом, невозможно. Однако упростить способ доказывания и отстаивания своих прав можно путем обязательного заключения трудового договора с приложениями, в которых указывается размер вашей заработной платы, а также обязательная выплата заработной платы путем перечисления на счет.
Если заработную плату выплачивают наличными, то требуйте расходный кассовый ордер, подтверждающий выплату зарплаты, с указанием ее размера и даты получения.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 84
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Астана" нанесла "Тоболу" первое поражение в сезоне
Тобол после забитого мяча играл в трусливый футбол, поэтому и проиграл.
Как ездят водители автобусов в Костанае
МВД обратите внимание на автомобиль с проволокой на кузове. Проверьте она самопальная или на заводе установлена. Если мой ребёнок будет переходить дорогу и в тот момент произойдёт авария, между авто....
Очередь в детсады, переполненные и аварийные школы - основные проблемы в сфере образования региона обозначили в Костанае
Для этого необходимо 1 млрд 247 млн тенге, а запланировано только 732 млн Каждый год покупаю за свой счёт. Как наступает сентябрь. , так 100 000 улетает. Минимум. Поэтому не партись))), книжки и...
Как вернуть долг по зарплате
Всю зиму, почти. Просидел без работы по техническим причинам. Не платили. Сказали без всяких договоров, заплатим, потерпи. Ок. Ждал. Заплатили весной. Всю сумму. Адвокат если б я начал температурить...
Как ездят водители автобусов в Костанае
Совет. Зная как тяжело гонять по городу на такой технике. Знаю по инфе из газете. Бабушка напишет что опаздал на 2 минуты на подачу воды дачи.. Просто ребята поставьте автомобили.