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Пятая "Библионочь" пройдет в Костанае

20 апреля 2019, 09:03 |  Культура

23 апреля Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л. Н. Толстого уже традиционно будет ждать посетителей до позднего вечера. Гости мероприятия смогут побывать в закрытых фондах и хранилищах, попытать счастья в литературных квестах и приобрести книги на книжном аукционе.

Старт "Библионочи-2019" - в 18.00, вход свободный.

На территории библиотеки развернутся турниры по спидкубингу и настольному футболу, шахматно-шашечные баталии. Квартал мастеров представит ярмарку и мастер-классы по изготовлению десертов и фруктовых композиций, созданию красочных букетов из гофрированной бумаги и цветов из лент.

Также в программе мероприятия: театральные миниатюры, фокусы и музыкально-поэтический вечер авторской песни в стиле 60-х, фотосессия в образе Гарри Поттера и фотозоны на тему «В стиле 60-х…», «Королева новостей», «Журнальная феерия».

Как прошли предыдущие "Библионочи":

В Костанае в одном месте собрались рыцари, пираты и фокусники - репортаж о четвёртой "Библионочи"

В Костанайской областной библиотеке прошла библионочь

Вторую костанайскую "Библионочь" приурочили ко Всемирному дню книги

Впервые прошедшая в Костанае"Библионочь" может стать традиционной
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