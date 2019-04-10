Отказ ЦОНа в выдаче акта стал поводом для проверки департамента по делам госслужбы в Костанае

Жительница Костаная Евгения Танцева подала заявление в департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области из-за того, что в течение 9 месяцев она получала в ЦОНе отказ в выдаче акта признания прав на владение земельным участком и доли строения.

Департамент провел проверку, по результатам которой госкопорации "Правительство для граждан" вынесли предписание. Однако сотрудник ЦОНа признать ошибку отказалась.

- В 2007 году в акимате Костаная предоставили четвертую часть доли земельного участка общей площадью 0,1301 га, - сообщили на заседании комиссии департамента по делам госслужбы 8 апреля. - Договором дарения от 24 августа 2016 года в пользу Танцевой Евгении отчуждена половина домовладения без указания размера отчуждаемой доли земельного участка, что является недостоверным содержанием представленных на оказание услуги документов.

Комиссия департамента признала отказ в выдаче акта необоснованным. И порекомендовала Евгении Танцевой обратиться в суд, причем решение департамента можно будет использовать в качестве доказательства на слушании.

- Технические и юридические коллизии не должны противоречить фундаментальным основам государственного устройства, - пояснил «НГ» заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Мы исходим из принципа: "Не человек для услуги, а услуга для человека". Проведенная проверка правильно квалифицировала отказ необоснованным.

С начала 2019 года департамент провел 8 внеплановых проверок, только в трёх случаях государственные служащие не согласились с их результатами.