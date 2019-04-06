Казахстанец пытался вывезти в Россию чемодан с сотней черепах

Больше сотни живых черепах, упакованных в чемодан, нашли пограничники Костанайского погранотряда у казахстанца на границе с Россией. Стоимость животных оценивается в 1,3 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Погранслужбы КНБ

Как сообщили в Погранслужбе КНБ, гражданин Казахстана 1995 года рождения был задержан в отделении пограничного контроля "Кайрак-авто" Костанайского пограничного отряда на пути в Челябинск.

"При проверке багажника легкового авто Volkswagen, принадлежащего данному гражданину, пограничники обнаружили чемодан, в котором находился груз - 131 черепаха. Установлена и рыночная стоимость контрабанды, которая составляет 1,3 миллиона тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Живой груз" пограничники передали специалистам Комитета ветеринарного контроля Карабалыкского района.