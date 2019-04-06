Казахстанец пытался вывезти в Россию чемодан с сотней черепах
Больше сотни живых черепах, упакованных в чемодан, нашли пограничники Костанайского погранотряда у казахстанца на границе с Россией. Стоимость животных оценивается в 1,3 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.
Фото пресс-службы Погранслужбы КНБ
Как сообщили в Погранслужбе КНБ, гражданин Казахстана 1995 года рождения был задержан в отделении пограничного контроля "Кайрак-авто" Костанайского пограничного отряда на пути в Челябинск.
"При проверке багажника легкового авто Volkswagen, принадлежащего данному гражданину, пограничники обнаружили чемодан, в котором находился груз - 131 черепаха. Установлена и рыночная стоимость контрабанды, которая составляет 1,3 миллиона тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
"Живой груз" пограничники передали специалистам Комитета ветеринарного контроля Карабалыкского района.
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elektron: Проходили вроде уже сегодня! Вы не все, это точно! Вы хоть заметку читали, на которую он ссылается, ряд форумчан высказались, что там бред указан.
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Kairat stayer: За всех не говори, Проходили вроде уже сегодня! :-x Вы не все, это точно! 8-)